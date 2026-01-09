Ależ bitwa! Polska w wielkim finale United Cup
Katarzyna Kawa i Jan Zieliński po dwóch tie-breakach pokonali Coco Gauff i Christiana Harrisona, zapewniając reprezentacji Polski awans do wielkiego finału United Cup! Biało-Czerwoni triumfowali w sobotę nad Amerykanami 2:1. Wcześniej bowiem swój mecz wygrał Hubert Hurkacz, a porażkę poniosła Iga Świątek.
Sobota w świecie tenisa dla polskich kibiców stała pod znakiem półfinału United Cup. W nim Biało-Czerwoni mierzyli się ze Stanami Zjednoczonymi. Rywalizację znakomicie otworzył Hubert Hurkacz, pokonując po dwóch tie-breakach Taylora Fritza. Później wynik całego meczu wyrównała Coco Gauff, której wyższość musiała uznać Iga Świątek.
O awansie do finału australijskiej imprezy decydował zatem mikst. Na kort wyszli Katarzyna Kawa i Jan Zieliński oraz Gauff i Christian Harrison. Polacy przełamali już na 2:1, lecz kilka minut później Amerykanie odwdzięczyli się tym samym (2:2).
Premierowa partia rozstrzygnęła się w tie-breaku. Ten również był zacięty. Kawa i Zieliński prowadzili 3:1 i 5:3 z jednym mini breakiem, ale przeciwnicy za każdym razem odrabiali różnicę. Kluczowy okazał się 12. punkt. Nasi rodacy trzeci raz odebrali serwis rywalom, zwyciężając tym samym pierwszego seta (7:6(5)).
W drugiej odsłonie zmagań jako pierwsi cios zadali Amerykanie, którzy odskoczyli na 5:3. Polacy wyrównali na 5:5, a następnie obie pary znów się przełamały.
Ponownie więc doszło do tie-breaka. W nim od startu swoją wyższość potwierdzali Kawa i Zieliński, którzy triumfowali do trzech. Nasza para mikstowa zapewniła tym samym Polsce awans do wielkiego finału United Cup. Tam Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szwajcarami.
Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Coco Gauff/Christian Harrison (7:6(5), 7:6(3))