Biało-Czerwoni świetnie zaprezentowali się w fazie grupowej tegorocznej edycji United Cup. Najpierw rozprawili się z Niemcami, a następnie bez większych problemów pokonali Holendrów. Dzięki temu Polacy zajęli pierwsze miejsce w grupie i awansowali do ćwierćfinału.

W nim zmierzyli się z gospodarzami - Australijczykami. Poprzeczka poszła w górę, a awans Biało-Czerwoni zapewnili sobie dopiero po meczu miksta. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński okazali się lepsi od Storm Hunter i John-Patricka Smitha.

Rok temu w United Cup triumfowali Amerykanie. W wielkim finale pokonali oni... Polskę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek/Hurkacz - Gauff/Harrison na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport