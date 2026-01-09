United Cup: Świątek/Hurkacz - Gauff/Harrison. Relacja live i wynik na żywo
Iga Świątek i Hubert Hurkacz kontra Coco Gauff i Christian Harrison to ostatnie starcie półfinałowe w rywalizacji Polski z USA podczas United Cup. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek/Hurkacz - Gauff/Harrison na Polsatsport.pl.
Biało-Czerwoni świetnie zaprezentowali się w fazie grupowej tegorocznej edycji United Cup. Najpierw rozprawili się z Niemcami, a następnie bez większych problemów pokonali Holendrów. Dzięki temu Polacy zajęli pierwsze miejsce w grupie i awansowali do ćwierćfinału.
W nim zmierzyli się z gospodarzami - Australijczykami. Poprzeczka poszła w górę, a awans Biało-Czerwoni zapewnili sobie dopiero po meczu miksta. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński okazali się lepsi od Storm Hunter i John-Patricka Smitha.
Rok temu w United Cup triumfowali Amerykanie. W wielkim finale pokonali oni... Polskę.
