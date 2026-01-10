Gauff stanęła przed kamerą. Nagle wypaliła o polskich kibicach!
Coco Gauff nie dała zbyt wielu szans Idze Świątek w pojedynku singlistek w ramach półfinałowego meczu Polska - Stany Zjednoczone na United Cup. Po ostatniej piłce Amerykanka wypowiedziała się w kilku słowach na temat tej rywalizacji. Wspomniała również o głośnym dopingu polskich fanów.
Gauff przed tym spotkaniem była pod presją, ponieważ Taylor Fritz przegrał z Hubertem Hurkaczem. Amerykanka koniecznie musiała wygrać, aby przedłużyć szanse USA na awans do finału.
Jej pojedynek ze Świątek zapowiadał się szlagierowo. Obie tenisistki znają się bowiem doskonale i stoczyły ze sobą już kilkanaście potyczek. Wydawało się, że kibice będą świadkami wyrównanej rywalizacji, ale Gauff okazała się zdecydowanie lepsza. Wygrała 6:3, 6:2.
ZOBACZ TAKŻE: Co za forma Hurkacza! 77 asów serwisowych
Po meczu udzieliła krótkiego wywiadu na korcie, podkreślając, że Świątek mogła liczyć na głośny doping sporej rzeszy polskich kibiców na trybunach.
- Na trybunach było wielu polskich kibiców, więc bazowałam na wsparciu mojego teamu i niektórych fanów na trybunach. Iga zagrała dobrze, nie wykorzystałam kilku piłek meczowych, ale wiedziałam jak rozegrać to spotkanie w całości. Wykonałam swoją robotę i teraz jestem gotowa na grę w mikście - przyznała Amerykanka.
Przejdź na Polsatsport.pl