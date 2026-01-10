Gauff stanęła przed kamerą. Nagle wypaliła o polskich kibicach!

Iga Świątek

Coco Gauff nie dała zbyt wielu szans Idze Świątek w pojedynku singlistek w ramach półfinałowego meczu Polska - Stany Zjednoczone na United Cup. Po ostatniej piłce Amerykanka wypowiedziała się w kilku słowach na temat tej rywalizacji. Wspomniała również o głośnym dopingu polskich fanów.

Coco Gauff serwuje lub odbiera piłkę tenisową na tle flagi Stanów Zjednoczonych.
fot. PAP
Coco Gauff pewnie pokonała Igę Świątek i dała USA szansę na awans

Gauff przed tym spotkaniem była pod presją, ponieważ Taylor Fritz przegrał z Hubertem Hurkaczem. Amerykanka koniecznie musiała wygrać, aby przedłużyć szanse USA na awans do finału.

 

Jej pojedynek ze Świątek zapowiadał się szlagierowo. Obie tenisistki znają się bowiem doskonale i stoczyły ze sobą już kilkanaście potyczek. Wydawało się, że kibice będą świadkami wyrównanej rywalizacji, ale Gauff okazała się zdecydowanie lepsza. Wygrała 6:3, 6:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za forma Hurkacza! 77 asów serwisowych

 

Po meczu udzieliła krótkiego wywiadu na korcie, podkreślając, że Świątek mogła liczyć na głośny doping sporej rzeszy polskich kibiców na trybunach.

 

- Na trybunach było wielu polskich kibiców, więc bazowałam na wsparciu mojego teamu i niektórych fanów na trybunach. Iga zagrała dobrze, nie wykorzystałam kilku piłek meczowych, ale wiedziałam jak rozegrać to spotkanie w całości. Wykonałam swoją robotę i teraz jestem gotowa na grę w mikście - przyznała Amerykanka.

 

Zobacz także

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

Kto wygra United Cup 2026?

COCO GAUFFIGA ŚWIĄTEKINNETENISUNITED CUP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 