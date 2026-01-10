Gauff stanęła przed kamerą. Nagle wypaliła o polskich kibicach!

Gauff przed tym spotkaniem była pod presją, ponieważ Taylor Fritz przegrał z Hubertem Hurkaczem. Amerykanka koniecznie musiała wygrać, aby przedłużyć szanse USA na awans do finału.

Jej pojedynek ze Świątek zapowiadał się szlagierowo. Obie tenisistki znają się bowiem doskonale i stoczyły ze sobą już kilkanaście potyczek. Wydawało się, że kibice będą świadkami wyrównanej rywalizacji, ale Gauff okazała się zdecydowanie lepsza. Wygrała 6:3, 6:2.

Po meczu udzieliła krótkiego wywiadu na korcie, podkreślając, że Świątek mogła liczyć na głośny doping sporej rzeszy polskich kibiców na trybunach.

- Na trybunach było wielu polskich kibiców, więc bazowałam na wsparciu mojego teamu i niektórych fanów na trybunach. Iga zagrała dobrze, nie wykorzystałam kilku piłek meczowych, ale wiedziałam jak rozegrać to spotkanie w całości. Wykonałam swoją robotę i teraz jestem gotowa na grę w mikście - przyznała Amerykanka.

