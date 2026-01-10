United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

Gdzie oglądać finał United Cup Polska - Szwajcaria?

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

W półfinałach Polska rywalizowała z USA, natomiast Szwajcaria z Belgią. W obu przypadkach spotkania zakończyły się wynikami 2:1 - dla Polski i Szwajcarii.

W finale Polska zmierzy się więc ze Szwajcarią. Iga Świątek będzie rywalizować z Belindą Bencic, natomiast Hubert Hurkacz z niezwykle doświadczonym Stanem Wawrinką, który zapowiedział, że po tym sezonie kończy karierę. Przewidziane jest także starcie mikstów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Belinda Bencic na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP