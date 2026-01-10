Świątek - Bencic. Wynik meczu. Kto wygrał finał United Cup 2026?

Iga Świątek

Iga Świątek - Belinda Bencic to pierwszy z meczów w ramach finału United Cup 2026, w którym Polska zmierzy się ze Szwajcarią. Kto wygrał mecz Świątek - Bencic? Jaki był wynik meczu Świątek - Bencic w United Cup 2026?

Tenisistka wykonuje bekhend podczas meczu na korcie.
fot. PAP
Świątek - Bencic. Finał United Cup 2026. Wynik meczu. Kto wygrał United Cup?

Polska i Szwajcaria zmierzą się w wielkim finale United Cup 2026. W półfinale Polska pokonała USA, natomiast Szwajcarzy wyeliminowali Belgów.

 

Gdzie oglądać finał United Cup Polska - Szwajcaria?

 

W finale, podobnie jak we wcześniejszych meczach, zobaczymy starcia singlowe tenisistek i tenisistów oraz spotkanie miksta. 

 

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

 

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

Świątek - Bencic. Wynik meczu. Kto wygrał finał United Cup 2026?

Wynik finału Świątek - Bencic poznamy w niedzielę 11 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Bencic w finale United Cup 2026, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

