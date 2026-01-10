United Cup: Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu (WIDEO)
Iga Świątek przegrała z Coco Gauff 0:2 (4:6, ) w spotkaniu United Cup 2026. Obejrzyj skrót meczu Świątek - Gauff poniżej.
Świątek grę na bardzo wysokim poziomie utrzymywała tylko fragmentami. W pierwszym secie, gdy przegrywała 1:4, wygrała dwanaście piłek z rzędu. W efekcie błyskawicznie doprowadziła do remisu. Dwa kolejne gemy i w konsekwencji set padły jednak łupem Gauff.
Drugi set był mniej emocjonujący. Amerykanka gładko wygrywała swoje gemy serwisowe i coraz lepiej radziła sobie z podaniem Świątek. Polka mając problemy ze zdobywaniem punktów podejmowała większe ryzyko, ale to często skutkowało niewymuszonymi błędami. Wygrać gema zdołała dopiero przy stanie 0:5 i już po obronieniu piłki meczowej.
W kolejnym gemie obroniła dwa kolejne meczbole i odrobiła jedno przełamanie. W starciu z dobrze dysponowaną Gauff odwrócić losów seta nie miała jednak większych szans. Chwilę później znów zawiódł ją serwis.