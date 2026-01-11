Iga Świątek jest nie do zatrzymania! "Nie ma straconych piłek" (WIDEO)

Iga Świątek

Iga Świątek zachwyciła kibiców i komentatorów podczas starcia z Belindą Bencic w finale United Cup. Chociaż Polka upadła podczas wymiany, to ostatecznie i tak zdobyła punkt.

Iga Świątek upada na kort podczas meczu tenisowego, trzymając rakietę.
fot. Polsat Sport
Iga Świątek walczyła o każdy punkt w finale United Cup

Reprezentacja Polski podczas tegorocznej edycji United Cup zameldowała się w finale, w którym stanęła naprzeciwko narodowej drużyny Szwajcarii. W pierwszym meczu tego starcia zmierzyły się Iga Świątek i Belinda Bencic.

 

ZOBACZ TAKŻE: Aryna Sabalenka górą w finale! Świetny start sezonu

 

Polka bardzo dobrze zaprezentowała się w pierwszym secie, triumfując 6:3. Na początku drugiej partii Raszynianka ponownie zachwyciła kibiców i komentatorów. W trzecim gemie przy wyniku 30:30 Świątek straciła równowagę podczas wymiany i upadła na kort. Wiceliderka rankingu WTA zdołała jednak szybko się podnieść i przebić piłkę na drugą stronę siatki. Szwajcarka nie wykorzystała okazji i uderzyła w aut.

 

- Ma ten punkt! Ależ Iga powalczyła! Nie ma straconych piłek - podsumował wymianę komentujący ten pojedynek Filip Gawęcki.

 

 

Niestety ta wymiana nie zainspirowała Polki do dalszej dobrej gry. Świątek finalnie przegrała seta, nie wygrywając w tym czasie ani jednego gema.

AA, Polsat Sport
