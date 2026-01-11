Przeżyjmy to jeszcze raz. Droga Polski do triumfu w United Cup 2026 (WIDEO)

Iga Świątek

Polska wygrała tenisowy turniej United Cup 2026. W wielkim finale Biało-Czerwoni pokonali Szwajcarię. Jak wyglądała droga Igi Świątek, Huberta Hurkacza i pozostałych reprezentantów Polski do tego prestiżowego triumfu?

Iga Świątek z pucharem i medalem po zwycięstwie w turnieju.
fot. PAP
Iga Świątek z pucharem po triumfie Polski w United Cup

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

 

United Cup był sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia było też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosiła ponad 11 milionów dolarów.

 

Polska rozpoczęła zmagania od fazy grupowej, w której zmierzyła się z Niemcami i Holandią. W obu przypadkach Biało-Czerwoni byli górą, triumfując 3:0.

NIEMCY - POLSKA 0:3


Alexander Zverev - HUBERT HURKACZ 0:2 (3:6, 4:6)

 

Eva Lys - IGA ŚWIĄTEK 1:2 (3:6, 6:3, 6:4)

 

Laura Siegemund/Alexander Zverev - KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI 0:2 (6(6):7, 3:6)

 

POLSKA - HOLANDIA 3:0

 

HUBERT HURKACZ - Tallon Griekspoor 2:0 (6:3, 7:6(4))

 

IGA ŚWIĄTEK - Suzan Lamens 2:0 (6:3, 6:2)

 

KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI - Demi Schuurs/David Pel 2:1 (6:3, 3:6, 10:4)

 

Po wyjściu z grupy Polacy trafili na Australijczyków i wygrali 2:1, awansując do półfinału.

 

POLSKA - AUSTRALIA 2:1

 

IGA ŚWIĄTEK - Maya Joint 2:0 (6:1, 6:1)

 

HUBERT HURKACZ - Alex de Minaur 1:2 (4:6, 6:4, 4:6)

 

KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI - Storm Hunter/John-Patrick Smith 2:0 (6:4, 6:0)

 

W półfinale oglądaliśmy powtórkę finału z zeszłego roku. Tym razem Polska ograła USA i zameldowała się w wielkim finale.

 

POLSKA - USA 2:1

 

HUBERT HURKACZ - Taylor Fritz 2:0 (7:6, 7:6)

 

IGA ŚWIĄTEK - Coco Gauff 0:2 (4:6, 2:6)

 

KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI - Coco Gauff/Christian Harrison 2:0 (7:6(5), 7:6(3))

 

W finale Polska zmierzyła się ze Szwajcarią. Choć Świątek niespodziewanie przegrała swój mecz, Hurkacz i mikst ograli szwajcarskich przeciwników i Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii wygrali ten prestiżowy turniej.

 

POLSKA - Szwajcaria 2:1

 

IGA ŚWIĄTEK - Belinda Bencic 1:2 (6:3, 0:6, 3:6)

 

HUBERT HURKACZ - Stan Wawrinka 2:1 (6:3, 3:6, 6:3)

 

KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI - Belinda Bencic/Jakub Paul 2:0 (6:4, 6:3)

 

BS, Polsat Sport
