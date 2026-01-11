Przeżyjmy to jeszcze raz. Droga Polski do triumfu w United Cup 2026 (WIDEO)

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

United Cup był sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia było też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosiła ponad 11 milionów dolarów.

Polska rozpoczęła zmagania od fazy grupowej, w której zmierzyła się z Niemcami i Holandią. W obu przypadkach Biało-Czerwoni byli górą, triumfując 3:0.



NIEMCY - POLSKA 0:3



Alexander Zverev - HUBERT HURKACZ 0:2 (3:6, 4:6)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Eva Lys - IGA ŚWIĄTEK 1:2 (3:6, 6:3, 6:4)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Laura Siegemund/Alexander Zverev - KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI 0:2 (6(6):7, 3:6)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

POLSKA - HOLANDIA 3:0

HUBERT HURKACZ - Tallon Griekspoor 2:0 (6:3, 7:6(4))

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



IGA ŚWIĄTEK - Suzan Lamens 2:0 (6:3, 6:2)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI - Demi Schuurs/David Pel 2:1 (6:3, 3:6, 10:4)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Po wyjściu z grupy Polacy trafili na Australijczyków i wygrali 2:1, awansując do półfinału.

POLSKA - AUSTRALIA 2:1

IGA ŚWIĄTEK - Maya Joint 2:0 (6:1, 6:1)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



HUBERT HURKACZ - Alex de Minaur 1:2 (4:6, 6:4, 4:6)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI - Storm Hunter/John-Patrick Smith 2:0 (6:4, 6:0)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W półfinale oglądaliśmy powtórkę finału z zeszłego roku. Tym razem Polska ograła USA i zameldowała się w wielkim finale.

POLSKA - USA 2:1

HUBERT HURKACZ - Taylor Fritz 2:0 (7:6, 7:6)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

IGA ŚWIĄTEK - Coco Gauff 0:2 (4:6, 2:6)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI - Coco Gauff/Christian Harrison 2:0 (7:6(5), 7:6(3))

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W finale Polska zmierzyła się ze Szwajcarią. Choć Świątek niespodziewanie przegrała swój mecz, Hurkacz i mikst ograli szwajcarskich przeciwników i Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii wygrali ten prestiżowy turniej.

POLSKA - Szwajcaria 2:1

IGA ŚWIĄTEK - Belinda Bencic 1:2 (6:3, 0:6, 3:6)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



HUBERT HURKACZ - Stan Wawrinka 2:1 (6:3, 3:6, 6:3)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI - Belinda Bencic/Jakub Paul 2:0 (6:4, 6:3)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, Polsat Sport