Podczas zeszłorocznej edycji Australian Open w rywalizacji panów najlepiej z Polaków zaprezentował się Hubert Hurkacz, który odpadł w drugiej rundzie. Natomiast Kamil Majchrzak został wyeliminowany już w swoim pierwszym meczu. Polskie tenisistki pokazały się ze znacznie lepszej strony. Iga Świątek dotarła do półfinału, Magdalena Fręch - do trzeciej rundy, a Magda Linette i Maja Chwilińska odpadły już na początku imprezy.

W tym roku do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju dostało się sześciu Biało-Czerwonych: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Obecna edycja AO jest wyjątkowa pod wieloma względami, między innymi przez rekordowe kwoty, o które walczą zawodniczki i zawodnicy. Pula nagród wynosi w sumie 111,5 mln dolarów australijskich (ok. 269,4 mln zł), co stanowi 16-procentowy wzrost względem zeszłego roku.

Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.

Świątek - Yuan. Kiedy mecz Australian Open? O której godzinie?

Mecz Świątek - Yuan zostanie rozegrany w poniedziałek 19 stycznia lub wtorek 20 stycznia. O tym, kiedy i której gra Świątek w Australian Open, organizatorzy wielkoszlemowego turnieju poinformują w najbliższym czasie.

Polsat Sport