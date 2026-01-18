Australian Open: Iga Świątek - Yue Yuan. Relacja na żywo

Na otwarcie tegorocznej edycji Australian Open Polka zmierzy się z chińską kwalifikantką Yue Yuan (130. WTA).

W przypadku wygranej, w 2. rundzie na podopieczną belgijskiego trenera Wima Fissette’a czekać będzie Czeszka Marie Bouzkova (45. WTA) bądź Meksykanka Renata Zarazua (84. WTA).

ZOBACZ TAKŻE: Wyciągnął wnioski z porażek Igi Świątek. Szokujące słowa przed Australian Open

W „ćwiartce” wiceliderki rankingu znalazły się m.in. Rosjanka Ludmiła Samsonowa, Japonka Naomi Osaka (prowadzona przez byłego trenera Świątek Tomasza Wiktorowskiego), Szwajcarka Belinda Bencic, z którą niedawno przegrała w trakcie United Cup, ale przede wszystkim rozstawiona z numerem piątym Jelena Rybakina. Zawodniczka z Kazachstanu to potencjalna przeciwniczka Polki w ćwierćfinale.

Australian Open to jedyny wielkoszlemowy turniej, którego Świątek nie wygrała w swojej karierze. Jak poradzi sobie w tegorocznej edycji australijskiej imprezy?

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Yue Yuan na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP