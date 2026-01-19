Awans w komplecie! Udany dzień Polaków na Australian Open

Iga Świątek

Pięcioro reprezentantów Polski awansowało we wtorek do drugiej rundy Australian Open. We wtorek szansę na dopełnienia dzieła i wejście do kolejnego etapu turnieju będzie miał ostatni z Biało-Czerwonych, Hubert Hurkacz.

Trzy zdjęcia tenisistów: kobieta w białej koszulce i niebieskiej spódniczce na korcie tenisowym, mężczyzna w zielonej koszulce i czapce, kobieta w białej sukience tenisowej.
fot. AFP, PAP
Pięcioro reprezentantów Polski awansowało we wtorek do drugiej rundy Australian Open

Jako pierwsza awans do kolejnego etapu turnieju wywalczyła Magdalena Fręch. Łodzianka pokonała Słowenkę Veronikę Erjavec 6:1, 6:1. Całe spotkanie trwało zaledwie godzinę. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Stary, ale jary! Stan Wawrinka to zrobił

 

Nieco później miłą niespodziankę sprawiła Magda Linette, która po niezwykle trudnym i pasjonującym pojedynku wygrała z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro 3:6, 6:3, 6:3

 

Kolejne pozytywne emocje zapewniła również debiutująca w Wielkim Szlemie Linda Klimovicova. Reprezentantka Polski pewnie wygrała pierwszego seta, a w drugim wygrała za sprawą kreczu Brytyjki Franceski Jones.

 

Z polsko-brytyjskiego starcia zwycięsko wyszedł również Kamil Majchrzak, który po wielu nerwach wygrał z Jacobem Fearnleyem 7:6 (7-2), 7:5, 3:6, 7:6 (7-3).

 

Na koniec australijskiego dnia Iga Świątek wygrała z Yue Yuan 7:6 (7-5), 6:3. W grze Raszynianki nie brakowało nerwowości, ale w końcówkach to ona zachowywała więcej zimnej krwi. 

 

We wtorek zaprezentuje się ostatni z polskich singlistów - Hubert Hurkacz. Czeka go mecz z Belgiem Zizou Bergsem.

 

Tytułów wywalczonych w 2025 roku bronią Madison Keys i Jannik Sinner.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl

AO: Hurkacz - Zizou Bergs. Hubert wygra?

AUSTRALIAN OPENIGA ŚWIĄTEKTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wspaniała wymiana w meczu Iga Świątek - Eva Lys
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 