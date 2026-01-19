Awans w komplecie! Udany dzień Polaków na Australian Open

Jako pierwsza awans do kolejnego etapu turnieju wywalczyła Magdalena Fręch. Łodzianka pokonała Słowenkę Veronikę Erjavec 6:1, 6:1. Całe spotkanie trwało zaledwie godzinę.

Nieco później miłą niespodziankę sprawiła Magda Linette, która po niezwykle trudnym i pasjonującym pojedynku wygrała z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro 3:6, 6:3, 6:3.

Kolejne pozytywne emocje zapewniła również debiutująca w Wielkim Szlemie Linda Klimovicova. Reprezentantka Polski pewnie wygrała pierwszego seta, a w drugim wygrała za sprawą kreczu Brytyjki Franceski Jones.

Z polsko-brytyjskiego starcia zwycięsko wyszedł również Kamil Majchrzak, który po wielu nerwach wygrał z Jacobem Fearnleyem 7:6 (7-2), 7:5, 3:6, 7:6 (7-3).

Na koniec australijskiego dnia Iga Świątek wygrała z Yue Yuan 7:6 (7-5), 6:3. W grze Raszynianki nie brakowało nerwowości, ale w końcówkach to ona zachowywała więcej zimnej krwi.

We wtorek zaprezentuje się ostatni z polskich singlistów - Hubert Hurkacz. Czeka go mecz z Belgiem Zizou Bergsem.

Tytułów wywalczonych w 2025 roku bronią Madison Keys i Jannik Sinner.

KP, PAP