Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie AO! Grały ze sobą w Wielkim Szlemie

Oponentką Świątek w pierwszej rundzie imprezy w Australii była Yue Yuan. Chinka, która obecnie plasuje się na 130. miejscu w rankingu WTA, zaskakująco postawiła się o wiele wyżej notowanej przeciwniczce. Mimo problemów Raszynianka była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w dwóch setach (7:6[5], 6:3).

Od razu po zakończeniu pojedynku Polka dowiedziała się, z kim zagra w drugiej rundzie Australian Open. Naprzeciwko wiceliderki ogólnoświatowego rankingu stanie Marie Bouzkova. Czeszka w swoim premierowym starciu w Melbourne w dwóch setach uporała się z Renatą Zarazuą (6:2, 7:5).

Warto przypomnieć, że Świątek i Bouzkova do tej pory zmierzyły się w dwóch oficjalnych starciach podczas turniejów organizowanych przez WTA. Najpierw podczas drugiej rundy Roland Garros w 2024 roku, a następnie w pierwszej rundzie w Wuhan w 2025 roku. W obu pojedynkach lepsza okazała się Polka, nie tracąc w nich ani jednego seta.