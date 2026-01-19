Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie AO! Grały ze sobą w Wielkim Szlemie

Iga Świątek

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Australian Open. Już wiemy, z kim zmierzy się na kolejnym etapie wielkoszlemowych zmagań. Naprzeciwko Polki stanie Marie Bouzkova, z którą w 2024 roku rywalizowała podczas Roland Garros.

Dwie tenisistki podają sobie ręce nad siatką po meczu.
fot. AFP
Iga Świątek i Marie Bouzkova zmierzyły się ze sobą w 2024 podczas Roland Garros

Oponentką Świątek w pierwszej rundzie imprezy w Australii była Yue Yuan. Chinka, która obecnie plasuje się na 130. miejscu w rankingu WTA, zaskakująco postawiła się o wiele wyżej notowanej przeciwniczce. Mimo problemów Raszynianka była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w dwóch setach (7:6[5], 6:3).

 

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo faworytki na AO! Ekspresowy awans

 

Od razu po zakończeniu pojedynku Polka dowiedziała się, z kim zagra w drugiej rundzie Australian Open. Naprzeciwko wiceliderki ogólnoświatowego rankingu stanie Marie Bouzkova. Czeszka w swoim premierowym starciu w Melbourne w dwóch setach uporała się z Renatą Zarazuą (6:2, 7:5). 

 

Warto przypomnieć, że Świątek i Bouzkova do tej pory zmierzyły się w dwóch oficjalnych starciach podczas turniejów organizowanych przez WTA. Najpierw podczas drugiej rundy Roland Garros w 2024 roku, a następnie w pierwszej rundzie w Wuhan w 2025 roku. W obu pojedynkach lepsza okazała się Polka, nie tracąc w nich ani jednego seta.

AO: Świątek vs Marie Bouzkova. Iga wygra?

