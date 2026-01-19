Świątek - Bouzkova. Kiedy mecz Australian Open? O której godzinie?

Iga Świątek

Świątek - Bouzkova czyli czas na kolejne spotkanie Polki w Australian Open 2026. Kiedy mecz Świątek - Bouzkova? O której godzinie Świątek - Bouzkova w Australian Open?

Tenisistka Iga Świątek świętuje zdobyty punkt, zaciskając pięść.
fot. AFP
Świątek - Bouzkova. Kiedy mecz Australian Open? O której godzinie?

Podczas zeszłorocznej edycji Australian Open w rywalizacji panów najlepiej z Polaków zaprezentował się Hubert Hurkacz, który odpadł w drugiej rundzie. Natomiast Kamil Majchrzak został wyeliminowany już w swoim pierwszym meczu. Polskie tenisistki pokazały się ze znacznie lepszej strony. Iga Świątek dotarła do półfinału, Magdalena Fręch - do trzeciej rundy, a Magda Linette i Maja Chwilińska odpadły już na początku imprezy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo faworytki na AO! Ekspresowy awans

 

W tym roku do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju dostało się sześciu Biało-Czerwonych: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
 

Raszynianka w pierwszej rundzie wygrała z Yue Yuan 7:6 (7-5), 6:3. Czeszka natomiast nie dała szans Renacie Zarazui (6:2, 7:5).


Obecna edycja AO jest wyjątkowa pod wieloma względami, między innymi przez rekordowe kwoty, o które walczą zawodniczki i zawodnicy. Pula nagród wynosi w sumie 111,5 mln dolarów australijskich (ok. 269,4 mln zł), co stanowi 16-procentowy wzrost względem zeszłego roku.

Świątek - Bouzkova. Kiedy mecz Australian Open? O której godzinie?

Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie ani godzinie meczu drugiej rundy Australian Open Świątek - Bouzkova. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

AO: Świątek vs Marie Bouzkova. Iga wygra?

AUSTRALIAN OPENIGA ŚWIĄTEKTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wojciech Fibak: To najważniejsze zadanie dla nowego opiekuna Igi Świątek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 