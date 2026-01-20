Iga Świątek - Marie Bouzkova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Bouzkova w Australian Open?

Iga Świątek

Iga Świątek - Marie Bouzkova to mecz drugiej rundy Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Świątek - Bouzkova? Jaki był wynik meczu Świątek - Bouzkova w Australian Open?

Tenisistka w białym stroju sportowym wykonuje zamaszysty ruch rakietą podczas skoku na korcie tenisowym. W tle widoczny jest ekran z wynikiem 159 km/h.
fot. PAP
Iga Świątek

Obie zawodniczki mają za sobą udane spotkania pierwszej rundy Australian Open. Świątek miała co prawdę trochę problemów w premierowym secie spotkania z Yue Yuan, ale ostatecznie wygrała 2:0.

Z kolei jej najbliższa rywalka zmierzyła się z Meksykanką Renatą Zarazuą. I wygrała po ponad dwugodzinnym boju w dwóch setach (6:2, 7:5).

 

Będzie to trzecie starcie Świątek z Bouzkovą. Dwa wcześniejsze wygrała Polka, nie tracąc nawet seta.

Iga Świątek - Marie Bouzkova: Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Bouzkova w Australian Open?

Jaki był wynik meczu Świątek - Bouzkova? To pytanie zadają sobie fani tenisa. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Bouzkova w Australian Open, poinformujemy w tym tekście zaraz po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

AO: Świątek vs Marie Bouzkova. Iga wygra?

AUSTRALIAN OPENIGA ŚWIĄTEKTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Cieszę się z jakości mojej gry. To na pewno był dobry mecz
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 