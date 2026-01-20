Mistrzyni świata odpadła z Australian Open. A jednak, nie będzie meczu ze Świątek

Już w pierwszej rundzie swój udział w Australian Open zakończyła drużynowa mistrzyni świata w Billie Jean King Cup, Elisabetta Cocciaretto. Włoszka, która była potencjalną rywalką Świątek w 1/16 finału, przegrała z niżej notowaną Julią Grabher 1:2.

Tenisistka Elisabetta Cocciaretto w akcji na korcie, uderza piłkę rakietą.
fot. AFP
Cocciaretto była członkinią włoskiego zespołu, który we wrześniu 2025 roku sięgnął po triumf w Billie Jean King Cup. W finale Italia pokonała 2:0 Stany Zjednoczone.

 

Tuż przed przyjazdem do Melbourne zawodniczka z Ankony wygrała natomiast turniej WTA 250 w Hobart. Jej nadzieje na dobry wynik w Australian Open były więc spore.


Tymczasem Włoszka odpadła już w pierwszej rundzie. Przeszkodą nie do przejścia okazała się niżej notowana (95. w rankingu) Julia Grabher. Austriaczka pokonała 56. rakietę świata 2:1 (7:5, 2:6, 6:4).


Cocciaretto była jedną z potencjalnych rywalek Igi Świątek w 1/16 finału. Teraz już jednak wiadomo, że do takiego starcia nie dojdzie.

