Mistrzyni świata odpadła z Australian Open. A jednak, nie będzie meczu ze Świątek

Cocciaretto była członkinią włoskiego zespołu, który we wrześniu 2025 roku sięgnął po triumf w Billie Jean King Cup. W finale Italia pokonała 2:0 Stany Zjednoczone.

Tuż przed przyjazdem do Melbourne zawodniczka z Ankony wygrała natomiast turniej WTA 250 w Hobart. Jej nadzieje na dobry wynik w Australian Open były więc spore.



Tymczasem Włoszka odpadła już w pierwszej rundzie. Przeszkodą nie do przejścia okazała się niżej notowana (95. w rankingu) Julia Grabher. Austriaczka pokonała 56. rakietę świata 2:1 (7:5, 2:6, 6:4).



Cocciaretto była jedną z potencjalnych rywalek Igi Świątek w 1/16 finału. Teraz już jednak wiadomo, że do takiego starcia nie dojdzie.