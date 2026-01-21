Kiedy mecze Polaków w Australian Open?

Około godziny 3.00 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Ethanem Quinnem w 2. rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Nie przed godziną 7.00 na kort w Melbourne wyjdą wiceliderka rankingu tenisistek Iga Świątek i jej rywalka Czeszka Marie Bouzkova.

Hurkacz, który po problemach zdrowotnych odbudowuje ranking i obecnie jest w nim 55., najlepszy wynik w AO osiągnął w 2024 roku, kiedy zatrzymał się na ćwierćfinale. W pierwszej rundzie wygrał z Belgiem Zizou Bergsem 6:7 (6-8), 7:6 (8-6), 6:3, 6:3.

Notowany na 80. pozycji Quinn na otwarcie niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 23. Holendra Tallona Griekspoora 6:2, 6:3, 6:2. Hurkacz z Amerykaninem wcześniej nie grał. Do meczu przystąpią po spotkaniu Hiszpanki Pauli Badosy z Rosjanką Oksaną Sielechmietjewą.

Dwukrotna półfinalistka AO Świątek i Bouzkova otworzą natomiast sesję wieczorną na John Cain Arena - drugim co do wielkości korcie.

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa tegoroczną edycję zaczęła od wygranej z chińską kwalifikantką Yue Yuan 7:6 (7-5), 6:3. Bouzkova pokonała Meksykankę Renatę Zarazuę 6:2, 7:5. Świątek z Czeszką ma bilans 2-0.

PAP