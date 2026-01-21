Tyle zarabia Iga Świątek. Do tej pory zgarnęła prawdziwą fortunę

Sześć tytułów wielkoszlemowych, zwycięstwo w WTA Finals i 11 tytułów WTA 1000 - sportowe osiągnięcia Igi Świątek można wymieniać godzinami. Za dobre wyniki do gabloty trafiają puchary, a do portfela pokaźne premie. Dzięki samej wygranej w Wimbledonie raszynianka wzbogaciła się o trzy miliony funtów. A to ledwie ułamek jej dochodów.



Iga Świątek wśród rekordzistek



Jak dotąd Świątek zarobiła na kortach dokładnie 44 127 390 dolarów - podaje oficjalna strona organizacji Women’s Tennis Association. Jeśli chodzi o aktywne tenisistki, ustępuje ona jedynie Arynie Sabalence. Jedynka światowego rankingu zgromadziła niemal 45,5 mln dolarów. Obie sportsmenki zajmują miejsce na podium w klasyfikacji wszech czasów, a wyprzedza je jedynie Serena Williams (prawie 95 mln).

Według serwisu Sportico, przychody raszynianki mieszczą ją na 11. miejscu w historii całej dyscypliny, wyżej niż takie legendy jak Pete Sampras, co też pokazuje, jak z roku na rok rosną gaże w tenisie. Innym potwierdzeniem tendencji jest fakt, że ubiegły rok, nieco mniej bogaty w sukcesy, był dla Polki najbardziej dochodowym w karierze. Dzięki nagrodom na jej konto przybyło ponad 10 mln dolarów. Mniej, choć niewiele, zyskiwała w najlepszych dotąd jej sezonach - 2022 i 2023.

Ile zarabiają najbogatsi sportowcy w Polsce i na świecie?



Taka suma robi wrażenie, ale najwięksi sportowi bogacze uzyskują wiele więcej. W maju Forbes przedstawił zestawienie 10 najlepiej opłacanych sportowców. Magazyn wyliczył, że:



lider, piłkarz Cristiano Ronaldo, inkasuje rocznie 275 mln dolarów,

drugi jest gwiazdor NBA Stephen Curry (156 mln),

trzeci jest pięściarz Tyson Fury (146 mln).

Zgodnie z danymi Sportico, lepiej od Igi Świątek radzi sobie Robert Lewandowski. Piłkarz Barcelony dostaje 26 mln dolarów od klubu, a 12 mln od marek, z którymi współpracuje. Z kolei Interia podaje, że sportowcem, który zarabia najwięcej na terenie Polski, jest żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Jego dochody to ponad 10 milionów złotych rocznie.

Polsat Sport