Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open. W niej zmierzy się z Anną Kalinskają. Kiedy mecz Świątek - Kalinskaja? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Kalinskaja w Australian Open?

Iga Świątek wygrała z Czeszką Marie Bouzkovą 6:2, 6:3 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. W kolejnym meczu wiceliderka światowego rankingu tenisistek zmierzy się z rozstawioną z numerem 31. Rosjanką Anną Kalinskają.


Po nadspodziewanie długim, bo aż dwugodzinnym meczu Świątek w pierwszej rundzie ze 130. w rankingu Chinką Yue Yuan, tym razem emocji było znacznie mniej. 44. na liście WTA Bouzkova uległa po godzinie i 19 minutach.


Kalinska wcześniej w czwartek pokonała Austriaczkę Julię Grabher 6:3, 6:3. Świątek z Rosjanką ma bilans 2-1.

Kiedy mecz Świątek - Kalinskaja? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani tenisa.


Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie i godzinie meczu. Kiedy to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.

AO: Świątek vs Anna Kalinska. Iga wygra?

AUSTRALIAN OPENIGA ŚWIĄTEKTENIS
