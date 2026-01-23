Australian Open: Iga Świątek - Anna Kalinskaja. Relacja na żywo

Czas na kolejny mecz Świątek w Australian Open 2026. Do tej pory wiceliderka rankingu WTA wygrała dwa mecze, w obu przypadkach pokonując swoje rywalki bez straty seta. Najpierw ograła Chinkę Yue Yuan, a następnie Marie Bouzkovą z Czech.

Kolejną rywalką Świątek będzie Rosjanka Anna Kalinskaja, która w drugiej rundzie pokonała Austriaczkę Julię Grabher 6:3, 6:3.

Świątek z Rosjanką ma bilans 2-1.

Podopieczna trenera Wima Fissette’a walczy w Melbourne o „Karierowego Szlema”. Na koncie ma cztery tytuły we French Open i po jednym w US Open oraz Wimbledonie.

W Australian Open na razie jej najlepszy wynik to półfinał, który osiągnęła w 2022 i 2025 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Kalinskaja na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP