Australian Open: Iga Świątek - Anna Kalinskaja. Relacja na żywo

Iga Świątek

Iga Świątek - Anna Kalinskaja to spotkanie trzeciej rundy Australian Open 2026. Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Kalinskaja na Polsatsport.pl.

Czas na kolejny mecz Świątek w Australian Open 2026. Do tej pory wiceliderka rankingu WTA wygrała dwa mecze, w obu przypadkach pokonując swoje rywalki bez straty seta. Najpierw ograła Chinkę Yue Yuan, a następnie Marie Bouzkovą z Czech.

 

ZOBACZ TAKŻE: Było 6:2, 3:2 i... krecz. Niespodziewany finał meczu Polki

 

Kolejną rywalką Świątek będzie Rosjanka Anna Kalinskaja, która w drugiej rundzie pokonała Austriaczkę Julię Grabher 6:3, 6:3. 

 

Świątek z Rosjanką ma bilans 2-1.

 

Podopieczna trenera Wima Fissette’a walczy w Melbourne o „Karierowego Szlema”. Na koncie ma cztery tytuły we French Open i po jednym w US Open oraz Wimbledonie.

 

W Australian Open na razie jej najlepszy wynik to półfinał, który osiągnęła w 2022 i 2025 roku.

 

BS, Polsat Sport, PAP
AO: Świątek vs Anna Kalinskaja. Iga wygra?
AUSTRALIAN OPENIGA ŚWIĄTEKTENIS

