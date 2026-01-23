Iga Świątek kelnerką! Takiego czegoś jeszcze nie widzieliście

Świątek bierze obecnie udział w Australian Open. Polka awansowała już do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju, w której jej przeciwniczką będzie Anna Kalinska.

ZOBACZ TAKŻE: Linette zabrała głos po porażce na Australian Open. "To się nie może powtarzać"

Na niecały dzień przed meczem Polki, w mediach społecznościowych pojawiło się zaskakujące nagranie ze Świątek w roli głównej. Na profilach Crown Melbourne i Marmont na Instagramie opublikowano materiał wideo, w którym tenisistka "pod przykrywką" wciela się w rolę kelnerki i obsługuje polskich klientów restauracji.

Oczywiście nasi rodacy ekspresowo rozpoznali zwyciężczynię poprzedniej edycji Wimbledonu. Na koniec Świątek zrobiła sobie wspólne zdjęcie z fanami.

Można powiedzieć, że kampania reklamowa przyniosła dobry efekt. Po trzech godzinach od publikacji materiału polubiło go już 16 tysięcy użytkowników.

AA, Polsat Sport