Iga Świątek kelnerką! Takiego czegoś jeszcze nie widzieliście

Iga Świątek wzięła udział w specjalnej kampanii reklamowej, w której "pod przykrywką" wcieliła się w rolę... kelnerki. Zobaczcie, jak poradziła sobie wiceliderka rankingu WTA.

Iga Świątek w okularach i daszku z napisem "Marmont" w okręgu, obok zdjęcie uśmiechniętej Igi Świątek z fanami.
fot. AFP, Instagram(@crownmelbourne)
Świątek wcieliła się w rolę kelnerki w kampanii reklamowej

Świątek bierze obecnie udział w Australian Open. Polka awansowała już do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju, w której jej przeciwniczką będzie Anna Kalinska

 

Na niecały dzień przed meczem Polki, w mediach społecznościowych pojawiło się zaskakujące nagranie ze Świątek w roli głównej. Na profilach Crown Melbourne i Marmont na Instagramie opublikowano materiał wideo, w którym tenisistka "pod przykrywką" wciela się w rolę kelnerki i obsługuje polskich klientów restauracji.

 

Oczywiście nasi rodacy ekspresowo rozpoznali zwyciężczynię poprzedniej edycji Wimbledonu. Na koniec Świątek zrobiła sobie wspólne zdjęcie z fanami.

 

 

Można powiedzieć, że kampania reklamowa przyniosła dobry efekt. Po trzech godzinach od publikacji materiału polubiło go już 16 tysięcy użytkowników.

AA, Polsat Sport
