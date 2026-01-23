Świątek - Kalinska. Wynik meczu. Kto wygrał? Australian Open 2026
Iga Świątek - Anna Kalinska, czyli czas na kolejny mecz polskiej tenisistki w Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Świątek - Kalinska? Jaki był wynik meczu Świątek - Kalinska na Australian Open?
W sobotę wiceliderka światowego rankingu tenisistek zmierzy się z rozstawioną z numerem 31. Rosjanką Anną Kalinską. W poprzedniej rundzie Świątek wygrała z Czeszką Marie Bouzkovą.
Kalinska wcześniej w czwartek pokonała Austriaczkę Julię Grabher 6:3, 6:3.
Świątek z Rosjanką ma bilans 2-1.
Jak będzie tym razem w Australian Open?
Wynik meczu Świątek - Kalinska poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Kalinska, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.