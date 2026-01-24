Świątek awansowała do 1/8 finału Australian Open, po pokonaniu w trzeciej rundzie Rosjanki Anny Kalinskiej 6:1, 1:6, 6:1. Wcześniej wiceliderka rankingu WTA wyeliminowała Czeszkę Marie Bouzkovą (6:2, 6:3) oraz Chinkę Yue Yuan (7:6(5), 6:3). Teraz na drodze Polki stanie Australijka Maddison Inglis.

Przypomnijmy, że reprezentantka gospodarzy znalazła się w tej fazie dzięki wycofaniu się byłej światowej "jedynki", Naomi Osaki. Japonka doznała kontuzji mięśni brzucha i musiała zrezygnować z gry, co utorowało 28-latce drogę do starcia ze Świątek. Najbliższa rywalka Polki zajmuje obecnie 168. miejsce w rankingu WTA.

Obie tenisistki spotkały się na korcie tylko raz. W 2021 roku, podczas 1/8 finału turnieju w Adelaide, 24-latka pewnie pokonała Australijkę 6:1, 6:3.

Świątek - Kalinska. Kiedy mecz Australian Open? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Inglis? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani tenisa. Mecz zostanie rozegrany w poniedziałek, 26 stycznia. Godzina spotkania nie jest jeszcze znana. Gdy tylko organizatorzy opublikują plan gier, niezwłocznie zaktualizujemy ten tekst.