Droga wiceliderki rankingu WTA do czołowej "szesnastki" turnieju nie była usłana różami. Polka musiała się sporo namęczyć w starciu z Anną Kalinską, którą ostatecznie pokonała 6:1, 1:6, 6:1. Wcześniej 24-latka wyeliminowała Yue Yuan [7:6(5), 6:3] oraz Marie Bouzkovą (6:2, 6:3). Historia bezpośrednich starć z nadchodzącą rywalką napawa optymizmem - panie grały ze sobą tylko raz, w 2021 roku w Adelaide, i wówczas górą była nasza reprezentantka.

ZOBACZ TAKŻE: Australian Open: Iga Świątek - Maddison Inglis. Kiedy mecz? O której godzinie?

Inglis w sobotę miała mierzyć się z Naomi Osaką, jednak Japonka doznała kontuzji mięśni brzucha i zmuszona była oddać mecz walkowerem. Dla 28-letniej Australijki to życiowy sukces w wielkoszlemowym turnieju rozgrywanym w Melbourne, przebijający jej osiągnięcie z 2022 roku, gdy dotarła do trzeciej rundy. Zawodniczka, zajmująca 168. miejsce w rankingu, do głównej drabinki musiała przebijać się przez kwalifikacje.

Choć reprezentantka gospodarzy w trzeciej rundzie odpoczywała, ma w nogach sporo kilometrów. W tegorocznej edycji, wliczając eliminacje, rozegrała już siedem spotkań singlowych. Próbowała swoich sił również w grze podwójnej i mieszanej (odpowiednio w parach z Destance Aiavą oraz Jasonem Kublerem), jednak w obu konkurencjach odpadła już na starcie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Inglis na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport