Gwiazda wycofała się z Australian Open! Kluczowa informacja dla Igi Świątek

Osaka wygrała dwa mecze podczas zmagań w Melbourne, pokonując kolejno Antonię Ruzic i Soranę Cirsteę. Na kilka chwil przed swoim meczem w trzeciej rundzie wielkoszlemowej imprezy była liderka rankingu WTA poinformowała swoich fanów o wycofaniu się z australijskiego turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Lekkie problemy faworyta na Australian Open. Coraz bliżej obrony tytułu

"Musiałam podjąć trudną decyzję o wycofaniu się, ponieważ moje ciało dało o sobie znać po moim ostatnim meczu. Byłam niesamowicie podekscytowana dalszą grą, a ten występ znaczył dla mnie bardzo dużo, więc podjęcie decyzji o wycofaniu się łamie mi serce. Nie mogę jednak ryzykować pogłębienia urazu, jeśli chcę wrócić na kort. Dziękuję za wsparcie. Jestem bardzo wdzięczna, że wszyscy tak ciepło mnie przyjęli. Dziękuję również całemu mojemu zespołowi za to, że zawsze mnie wspiera oraz organizatorom turnieju za ich życzliwość" - napisała tenisistka na swoim koncie na Instagramie.

Osaka w sobotę miała rozegrać swój mecz z Maddison Inglis. W przypadku wycofania się Japonki jej przeciwniczka automatycznie awansuje do czwartej rundy Australian Open.

To arcyważna informacja dla Igi Świątek. Polka w trzeciej rundzie rozprawiła się bowiem z Anną Kalinską i w swoim kolejnym meczu w Melbourne zmierzy się właśnie z Inglis.

AA, Polsat Sport