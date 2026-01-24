Aby zameldować się w 1/8 finału Australian Open, wiceliderka rankingu WTA musiała w trzeciej rundzie stoczyć trzysetowy bój z Rosjanką Anną Kalinską (6:1, 1:6, 6:1). We wcześniejszych fazach turnieju Świątek wyeliminowała, bez straty seta, najpierw Chinkę Yue Yuan (7:6(5), 6:3), a następnie Czeszkę Marie Bouzkovą (6:2, 6:3).

Z kolei Inglis do 1/8 finału awansowała bez wychodzenia na kort. Z powodu kontuzji wycofała się jej rywalka Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski. Świątek z Inglis grała wcześniej tylko raz i pokonała ją w 2021 roku w Adelajdzie.

28-letnia Australijka, która przeszła tutaj przez kwalifikacje, w rankingu zajmuje 168. miejsce. Nigdy nie była notowana w najlepszej setce. Pierwszy raz wystąpi w 1/8 finału Wielkiego Szlema.

Po ubiegłorocznym triumfie w Wimbledonie Świątek przyjechała do Australii jako sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. Triumf w AO będzie oznaczał skompletowanie "Karierowego Szlema", bo wygrywała także cztery razy we French Open i raz w US Open.

Iga Świątek - Maddison Inglis. Wynik meczu. Kto wygrał na Australian Open?

O tym, kto wygrał mecz Świątek - Inglis dowiemy się w poniedziałek, 26 stycznia. Godzina spotkania nie została jeszcze ogłoszona przez organizatorów.

