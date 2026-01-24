Iga Świątek wie, z kim zagra na Australian Open! Polka może się uśmiechnąć

Iga Świątek

Iga Świątek awansowała do czwartej rundy tegorocznej edycji Australian Open. Polka już wie, że jej kolejną przeciwniczką będzie Maddison Inglis. Wiceliderka rankingu WTA ma z tą zawodniczką bardzo dobre wspomnienia.

Iga Świątek trzyma rakietę tenisową na korcie, ubrana w białą koszulkę i fioletową czapkę.
fot. AFP
Świątek zagra z Inglis

Świątek po nierównym meczu pokonała w trzeciej rundzie Annę Kalinską. Pochodząca z Raszyna zawodniczka nie była w stanie utrzymać stabilnej formy przez co pojedynek rozstrzygnął się w trzech setach. Ostatecznie najlepsza polska tenisistka wygrała mecz zaskakującym wynikiem 6:1, 1:6, 6:1.

 

Inglis natomiast nie musiała rozgrywać starcia w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju, by zapewnić sobie awans. Z imprezy w Melbourne przez problemy zdrowotne wycofała się bowiem Naomi Osaka. To oznacza, że Australijka w swoim kolejnym pojedynku stanie właśnie naprzeciwko Świątek.

 

Jak wyglądała ich dotychczasowa rywalizacja? Zawodniczki zmierzyły się ze sobą tylko w jednym oficjalnym meczu organizowanym przez WTA. W 2021 roku trafiły na siebie w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Adelajdzie. Wtedy Polka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w dwóch setach 6:1, 6:3. 

 

Co więcej, Świątek wygrała tamten turniej, pokonując w finale Belindę Bencic. Czy to dobry znak dla reprezentantki Polski?

AA, Polsat Sport
AUSTRALIAN OPENIGA ŚWIĄTEKMADDISON INGLISTENIS
