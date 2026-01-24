Iga Świątek wie, z kim zagra na Australian Open! Polka może się uśmiechnąć

Świątek po nierównym meczu pokonała w trzeciej rundzie Annę Kalinską. Pochodząca z Raszyna zawodniczka nie była w stanie utrzymać stabilnej formy przez co pojedynek rozstrzygnął się w trzech setach. Ostatecznie najlepsza polska tenisistka wygrała mecz zaskakującym wynikiem 6:1, 1:6, 6:1.

Inglis natomiast nie musiała rozgrywać starcia w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju, by zapewnić sobie awans. Z imprezy w Melbourne przez problemy zdrowotne wycofała się bowiem Naomi Osaka. To oznacza, że Australijka w swoim kolejnym pojedynku stanie właśnie naprzeciwko Świątek.

Jak wyglądała ich dotychczasowa rywalizacja? Zawodniczki zmierzyły się ze sobą tylko w jednym oficjalnym meczu organizowanym przez WTA. W 2021 roku trafiły na siebie w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Adelajdzie. Wtedy Polka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w dwóch setach 6:1, 6:3.

Co więcej, Świątek wygrała tamten turniej, pokonując w finale Belindę Bencic. Czy to dobry znak dla reprezentantki Polski?

AA, Polsat Sport