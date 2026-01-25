Godzina meczu Iga Świątek - Maddison Inglis. Świetna informacja dla polskich kibiców

Iga Świątek

W poniedziałek o godzinie 19:00 czasu lokalnego, czyli o 9:00 rano w Polsce, ma się rozpocząć mecz Igi Świątek z australijską tenisistką Maddison Inglis w 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Spotkanie zaplanowano na korcie centralnym - Rod Laver Arena.

Iga Świątek trzyma rakietę tenisową i pokazuje gest "cisza" na tle kibiców.
fot. AFP
Iga Świątek szykuje się do kolejnego meczu w wielkoszlemowym turnieju

To trzeci w tegorocznej edycji mecz Polki, który zacznie o tej porze. Jedynie z Czeszką Marie Bouzkovą w drugiej rundzie grała dwie godziny wcześniej.

 

Inglis do 1/8 finału awansowała bez wychodzenia na kort. Z powodu kontuzji wycofała się jej rywalka Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.

 

ZOBACZ TAKŻE: Męczarnie Gauff! Co za walka o ćwierćfinał Australian Open

 

28-letnia kwalifikantka w rankingu zajmuje 168. miejsce. Nigdy nie była notowana w czołowej setce. Pierwszy raz wystąpi w 1/8 finału Wielkiego Szlema. Świątek z Inglis grała wcześniej tylko raz i pokonała ją w 2021 roku w Adelajdzie.

 

Po ubiegłorocznym triumfie w Wimbledonie podopieczna trenera Wima Fissette’a przyjechała do Australii jako sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. Triumf w Melbourne będzie oznaczał skompletowanie "Karierowego Szlema", bo wygrywała także cztery razy we French Open i raz w US Open. 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENIGA ŚWIĄTEKMADDISON INGLISTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek znów rozchwytywana. Po autograf ustawiła się nawet... rywalka z kortu
Zobacz także

Kolejne pewne zwycięstwo Świątek! 6:0 w drugim secie! Polska pokonała Rumunię

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 