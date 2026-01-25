Godzina meczu Iga Świątek - Maddison Inglis. Świetna informacja dla polskich kibiców

To trzeci w tegorocznej edycji mecz Polki, który zacznie o tej porze. Jedynie z Czeszką Marie Bouzkovą w drugiej rundzie grała dwie godziny wcześniej.

Inglis do 1/8 finału awansowała bez wychodzenia na kort. Z powodu kontuzji wycofała się jej rywalka Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.

28-letnia kwalifikantka w rankingu zajmuje 168. miejsce. Nigdy nie była notowana w czołowej setce. Pierwszy raz wystąpi w 1/8 finału Wielkiego Szlema. Świątek z Inglis grała wcześniej tylko raz i pokonała ją w 2021 roku w Adelajdzie.

Po ubiegłorocznym triumfie w Wimbledonie podopieczna trenera Wima Fissette’a przyjechała do Australii jako sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. Triumf w Melbourne będzie oznaczał skompletowanie "Karierowego Szlema", bo wygrywała także cztery razy we French Open i raz w US Open.

