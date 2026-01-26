Australian Open: Iga Świątek - Jelena Rybakina. Kiedy mecz? O której godzinie?

Iga Świątek kontynuuje swoją przygodę w Australian Open. Dotychczas rozstawiona z "2" Polka zwyciężyła cztery mecze, eliminując odpowiednio Chinkę Yue Yuan, Czeszkę Marie Bouzkovą, Rosjankę Annę Kalinską oraz reprezentantkę gospodarzy Maddison Inglis.

W ćwierćfinale na Świątek czekać będzie trudniejsze wyzwanie. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem finalistka Australian Open z 2023 roku, Kazaszka Jelena Rybakina.

Turniejowa "5" nie straciła w Melbourne jeszcze ani jednego seta. Pokonała dotąd Słowenkę Kaję Juvan, Francuzkę Warwarę Graczową, Czeszkę Terezę Valentovą oraz Belgijkę Elise Mertens.

Świątek i Rybakina mierzyły się ze sobą w oficjalnych spotkaniach już 11-krotnie. Sześć starć padło łupem Polki, natomiast w pięciu lepsza była Kazaszka.

Reprezentantka naszego kraju powalczy z Rybakiną o wyrównanie swojego najlepszego wyniku w Australian Open. W 2022 i 2025 dotarła w Melbourne do półfinału. Australijski Wielki Szlem jest także jedynym brakującym w kolekcji Świątek.

Świątek - Rybakina. Kiedy mecz Australian Open? O której godzinie Świątek?

Kiedy mecz Świątek - Rybakina? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani tenisa. Mecz odbędzie się w środę, 28 stycznia. Dokładna godzina rozpoczęcia spotkania nie jest jeszcze zna. Kiedy organizatorzy opublikują plan gier, niezwłocznie zaktualizujemy ten tekst.