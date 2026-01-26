Pewny triumf! Znamy potencjalną rywalkę Świątek w ćwierćfinale Australian Open

Spotkanie czwartej rundy Australian Open między turniejową "5" Jeleną Rybakiną a rozstawioną z "21" Elise Mertens było istotne dla polskich kibiców. Miało wyłonić bowiem potencjalną rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale, gdyby ta wyeliminowała Australijkę Maddison Inglis.

Już w pierwszym gemie jedną szansę na przełamanie miała Belgijka. Kazaszka wyszła jednak z opresji, a w kolejnych fragmentach całkowicie zdominowała wydarzenia na korcie. Błyskawicznie objęła prowadzenie 5:0 z dwoma breakami i była blisko triumfu w pierwszej partii. Mertens zapisała na swoje konto gema, lecz okazał się on honorowy. Rybakina zwyciężyła 6:1.

Na początku drugiej partii niżej notowana Belgijka zdołała nawiązać walkę. Obie panie utrzymywały własne podanie, ale sytuacja zmieniła się przy stanie 2:2. Wtedy ponownie inicjatywę przejęła Rybakina i odebrała serwis rywalce, a chwilę później odskoczyła na 4:2. Finalistka Australian Open z 2023 jeszcze raz przełamała Mertens, triumfując w drugiej odsłonie 6:3 i meldując się w najlepszej ósemce tegorocznej edycji.

Kazaszka czeka już tym samym w ćwierćfinale na triumfatorkę pojedynku między Świątek a Inglis.

Jelena Rybakina - Elise Mertens 6:1, 6:3