Pewny triumf! Znamy potencjalną rywalkę Świątek w ćwierćfinale Australian Open

Julian CieślakIga Świątek

Jelena Rybakina pokonała w dwóch setach Belgijkę Elise Mertens i awansowała do ćwierćfinału Australian Open. Kazaszka czeka już na swoją kolejną przeciwniczkę, którą może być Iga Świątek. Polka musi jednak najpierw wyeliminować Australijkę Maddison Inglis.

Jelena Rybakina trzyma rakietę tenisową, przygotowując się do uderzenia, podczas meczu na korcie.
fot. PAP/EPA
Jelena Rybakina

Spotkanie czwartej rundy Australian Open między turniejową "5" Jeleną Rybakiną a rozstawioną z "21" Elise Mertens było istotne dla polskich kibiców. Miało wyłonić bowiem potencjalną rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale, gdyby ta wyeliminowała Australijkę Maddison Inglis.

 

ZOBACZ TAKŻE: Obrończyni tytułu za burtą! Rodaczka lepsza na Australian Open

 

Już w pierwszym gemie jedną szansę na przełamanie miała Belgijka. Kazaszka wyszła jednak z opresji, a w kolejnych fragmentach całkowicie zdominowała wydarzenia na korcie. Błyskawicznie objęła prowadzenie 5:0 z dwoma breakami i była blisko triumfu w pierwszej partii. Mertens zapisała na swoje konto gema, lecz okazał się on honorowy. Rybakina zwyciężyła 6:1.

 

Na początku drugiej partii niżej notowana Belgijka zdołała nawiązać walkę. Obie panie utrzymywały własne podanie, ale sytuacja zmieniła się przy stanie 2:2. Wtedy ponownie inicjatywę przejęła Rybakina i odebrała serwis rywalce, a chwilę później odskoczyła na 4:2. Finalistka Australian Open z 2023 jeszcze raz przełamała Mertens, triumfując w drugiej odsłonie 6:3 i meldując się w najlepszej ósemce tegorocznej edycji.

 

Kazaszka czeka już tym samym w ćwierćfinale na triumfatorkę pojedynku między Świątek a Inglis.

 

Jelena Rybakina - Elise Mertens 6:1, 6:3

Przejdź na Polsatsport.pl
AOAO 2026AUSTRALIAN OPENAUSTRALIAN OPEN 2026ELISE MERTENSIGA ŚWIĄTEKJELENA RYBAKINAMADDISON INGLISTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co za wymiana! Świątek zdominowała rywalkę
Zobacz także

Dominacja! Świątek nie dała szans rywalce

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 