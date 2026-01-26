Pewny triumf! Znamy potencjalną rywalkę Świątek w ćwierćfinale Australian Open
Jelena Rybakina pokonała w dwóch setach Belgijkę Elise Mertens i awansowała do ćwierćfinału Australian Open. Kazaszka czeka już na swoją kolejną przeciwniczkę, którą może być Iga Świątek. Polka musi jednak najpierw wyeliminować Australijkę Maddison Inglis.
Spotkanie czwartej rundy Australian Open między turniejową "5" Jeleną Rybakiną a rozstawioną z "21" Elise Mertens było istotne dla polskich kibiców. Miało wyłonić bowiem potencjalną rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale, gdyby ta wyeliminowała Australijkę Maddison Inglis.
Już w pierwszym gemie jedną szansę na przełamanie miała Belgijka. Kazaszka wyszła jednak z opresji, a w kolejnych fragmentach całkowicie zdominowała wydarzenia na korcie. Błyskawicznie objęła prowadzenie 5:0 z dwoma breakami i była blisko triumfu w pierwszej partii. Mertens zapisała na swoje konto gema, lecz okazał się on honorowy. Rybakina zwyciężyła 6:1.
Na początku drugiej partii niżej notowana Belgijka zdołała nawiązać walkę. Obie panie utrzymywały własne podanie, ale sytuacja zmieniła się przy stanie 2:2. Wtedy ponownie inicjatywę przejęła Rybakina i odebrała serwis rywalce, a chwilę później odskoczyła na 4:2. Finalistka Australian Open z 2023 jeszcze raz przełamała Mertens, triumfując w drugiej odsłonie 6:3 i meldując się w najlepszej ósemce tegorocznej edycji.
Kazaszka czeka już tym samym w ćwierćfinale na triumfatorkę pojedynku między Świątek a Inglis.
