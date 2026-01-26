Świątek aż oniemiała po tym, co jej powiedzieli! "Uważajcie wszyscy na siebie"

Świątek zamknęła mecz w 73 minuty. Zwłaszcza pierwszy set był w jej wykonaniu znakomity - wygrała go 6:0.

- Czułam się pewnie od początku. Tempo, w jakim grałam, było inne niż w poprzednich rundach. Cieszę się ze zwycięstwa - powiedziała Polka.

W ćwierćfinale Raszynianka zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Ten mecz odbędzie się w środę, co oznacza, że wtorek będzie dla naszej zawodniczki dniem wolnym. Jak zamierza go spędzić?

- Szczerze mówiąc, mam mało wolnego czasu. Może jednak uda mi się go trochę wygospodarować na rozrywkę - przyznała.

Tuż po tych słowach Polki reporterka AO uświadomiła jednak Świątek, że we wtorek w Melbourne temperatura ma sięgać 44 stopni Celsjusza. Tenisistka aż oniemiała.

- 44 stopnie w cieniu? To chyba jednak nie będę wychodzić na zewnątrz. To jakieś szaleństwo. Uważajcie wszyscy na siebie - odparła.

W środę, kiedy Świątek wróci na kort, pogoda ma być jednak znacznie przyjemniejsza. Według prognoz temperatura wyniesie około 23 stopni.