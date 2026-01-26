To ona zagra ze Świątek o półfinał. W Melbourne nie przegrała jeszcze seta

Rybakina rozstawiona jest w Melbourne z numerem piątym. Kazaszka wygrała wszystkie cztery mecze wynikiem 2:0. Pokonała kolejno: Kaję Juvan, Varvarę Grachevą, Terezę Valentovą i Elise Mertens.

W ćwierćfinale Rybakina zmierzy się ze Świątek. Historia ich rywalizacji jest bogata i wyrównana. Mają za sobą 11 spotkań, z których sześć wygrała Polka. Aż pięć razy mierzyły się w poprzednim sezonie. Cztery pierwsze mecze padły łupem Świątek, w tym ćwierćfinał French Open. W listopadzie przegrała ona jednak z reprezentantką Kazachstanu 6:3, 1:6, 0:6 w WTA Finals, w którym Rybakina ostatecznie triumfowała.



26-letnia zawodniczka urodzona w Moskwie największy sukces odniosła w 2022 roku, kiedy wygrała Wimbledon. W 2023 w finale AO uległa Białorusince Arynie Sabalence, wcześniej w 1/8 finału eliminując Świątek.