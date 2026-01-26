Tyle zarobiła już Świątek w Melbourne. Kosmiczne pieniądze, a może być tylko lepiej

Świątek w pierwszej rundzie wygrała z Chinką Yue Yuan 7:6 (7-5), 6:3, w drugiej - z Czeszką Marie Bouzkovą 6:2, 6:3, a w trzeciej - z Rosjanką Anną Kalinską (nr 31.) 6:1, 1:6, 6:1. W 1/8 finału zmierzyła się natomiast z Maddison Inglis i zwyciężyła 6:0, 6:3. Spotkanie trwało 73 minuty.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek aż oniemiała po tym, co jej powiedzieli! "Uważajcie wszyscy na siebie"



Dzięki temu zwycięstwu Polka awansowała do ćwierćfinału. Tym samym zapewniła sobie nagrodę w wysokości 750 tysięcy dolarów australijskich, co w przeliczeniu na złotówki daje około 1,8 miliona. A to przecież wcale nie musi być koniec!



Za triumf w finale można otrzymać ponad 10 mln złotych.



● zwycięzca - 4,15 mln dolarów australijskich (10,1 mln złotych)

● finalista - 2,15 mln (5,2 mln)

● półfinaliści - 1,25 mln (3 mln)

● ćwierćfinaliści - 750 tys. (1,8 mln)

● IV runda - 480 tys. (1,169 mln)

● III runda - 327,75 tys. (798,6 tys.)

● II runda - 225 tys. (547,5 tys.)

● I runda - 150 tys. (365 tys.)