Polska tenisistka wygrała cztery spotkania w Australii, tracąc tylko jednego seta. Stało się to w meczu z Anną Kalinską. W starciach z Yue Yuan, Marie Bouzkovą oraz Madison Inglis Świątek wygrała w dwóch partiach.

Z kolei Rybakina jeszcze nie przegrała seta podczas tegorocznego Australian Open. Reprezentantka Kazachstanu wyeliminowała po drodze do ćwierćfinału Kaję Juvan, Warwarę Graczową, Tereze Valentovą oraz Elise Mertens.

Świątek i Rybakina grały ze sobą 11 razy. Polka wygrała sześć spotkań.

Jak będzie tym razem?

Iga Świątek - Jelena Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał Świątek - Rybakina?

Wynik meczu Świątek - Rybakina poznamy w środę 28 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał Świątek - Rybakina, pojawi się w tym tekście.