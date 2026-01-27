Iga Świątek - Jelena Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał Świątek - Rybakina?

Iga Świątek

Iga Świątek - Jelena Rybakina to ćwierćfinał Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Świątek - Rybakina? Kto wygrał Świątek - Rybakina?

Dwie tenisistki, Iga Świątek i Jelena Rybakina, w akcji podczas meczu tenisowego.
fot. PAP
Iga Świątek kontra Jelena Rybakina

Polska tenisistka wygrała cztery spotkania w Australii, tracąc tylko jednego seta. Stało się to w meczu z Anną Kalinską. W starciach z Yue Yuan, Marie Bouzkovą oraz Madison Inglis Świątek wygrała w dwóch partiach.

 

Z kolei Rybakina jeszcze nie przegrała seta podczas tegorocznego Australian Open. Reprezentantka Kazachstanu wyeliminowała po drodze do ćwierćfinału Kaję Juvan, Warwarę Graczową, Tereze Valentovą oraz Elise Mertens.

 

Świątek i Rybakina grały ze sobą 11 razy. Polka wygrała sześć spotkań.

 

Jak będzie tym razem?

Wynik meczu Świątek - Rybakina poznamy w środę 28 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał Świątek - Rybakina, pojawi się w tym tekście.

AO: Iga Świątek vs Jelena Rybakina. Kto w półfinale?
