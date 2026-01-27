Nowy rekord! Iga Świątek znowu zachwyca swoich kibiców

Dobra forma Igi Świątek na starcie sezonu



Ten sezon dla Igi Świątek i polskiego tenisa rozpoczął się fantastycznie. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii triumfowali w turnieju United Cup, a wiceliderka rankingu WTA była ważną postacią drużyny narodowej. Choć przegrała na turnieju dwa mecze, to jednak już wtedy wysyłała sygnały o dobrej formie, której potwierdzenie miało przyjść w Melbourne.



Pewna gra na kortach twardych w Melbourne



Od początku turnieju Australian Open 2026 Iga Świątek imponuje przygotowaniem fizycznym, odpornością psychiczną oraz dobrą grą. Dzięki temu bez większych problemów pokonuje kolejne przeszkody. Wyzwnie pojawiło się tylko w starciu z Anną Kalinską z Rosji, w którym Polka potrzebowała trzech setów.



Pozostałe wygrała w dwóch partiach i jest już w ćwierćfinale. Ten osiągnęła po błyskawicznym zwycięstwie 6:0, 6:3 nad kwlaifikantką Maddison Inglis z Australii. Awansowała do najlepszej ósemki Australian Open i ustanowiła tym samym nowy rekord.



Szósty z rzędu ćwierćfinał imprezy wielkoszlemowej



Iga Światek po raz szósty z rzędu awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego. Kapitalna seria rozpoczęła się w US Open 2024, gdy odpadła w ćwierćfinale. Później były:

• półfinały Australian Open 2025

• półfinały w Roland Garros 2025

• historyczne zwycięstwo w Wimbledonie 2025.



Sezon wielkoszlemowy kończyła ponownym ćwierćfinałem w US Open 2025, a teraz jest już w najlepszej ósemce Australian Open 2026. Potwierdza, że jest jedną z najlepszych tenisistek na świecie w ostatnich latach.



Jednocześnie Iga Świątek została najmłodszą tenisistką od 2003 roku i wyczynów Sereny Williams, która zanotowała na swoim koncie sześć ćwierćfinałów wielkoszlemowych z rzędu. Z pewnością chce śrubować ten wynik.

Szansa na poprawę rekordu



Iga Świątek za kilka miesięcy stanie przed szansą na poprawę swojego rekordu. Wszystko dlatego, że kolejny turniej wielkoszlemowy to Roland Garros, który wygrywała już cztery razy w swojej karierze. Polka uwielbia grę na paryskiej mączce i ponownie będzie należała do grona faworytek do zwycięstwa. Czy zanotuje siódmy z rzędu ćwierćfinał Wielkiego Szlema? A może pokusi się o kolejne zwycięstwo w świetnym stylu? Wszystko jest w jej rękach. Stać ją na to, aby wygrywać z każdym.