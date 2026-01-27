Polka zderzyła się z rzeczywistością turnieju. Iga Świątek musiała przełknąć gorycz decyzji

Iga Świątek chciała grać wcześniej



W IV rundzie Australian Open 2026 Iga Świątek mierzyła się z kwalifikanktą Maddison Inglis z Australii. Spotkanie zaplanowano na 26 stycznia. Polka liczyła na to, że będzie mogła rozegrać je już w trakcie australijskiego dnia, nie musząc czekać do sesji wieczornej. Dzięki temu w przypadku zwycięstwa zyskałaby cenny czas na przygotowania do ćwierćfinału. Wystosowała więc zapytanie do organizatorów z prośbą o rozegranie spotkania w we wcześniejszych godzinach.



Rozmowy trwały bardzo długo



Rozmowy dotyczące ustalenia harmonogramu gier trwały bardzo długo. Z jednej strony Iga Świątek chciała grać wcześniej. Z drugiej nadawca Kanał 9 chciał, aby spotkanie rozegrano w sesji wieczornej w prime time, dzięki czemu więcej kibiców mogłoby zobaczyć grę australijskiej tenisistki.



Ostatecznie stacja telewizyjna postawiła na swoim i spotkanie zaplanowano na sesję wieczorną. Podyktowane było to potrzebami Australijczyków oraz samego turnieju. Władze Australian Open chcą, aby najlepsi gracze świata grali w godzinach największej oglądalności telewizji, co zapewnia im większe wpływy z kontraktów sponsorskich.



Prośba Polki została odrzucona. Grała w prime time



Prośba Polki dotycząca preferencji godziny rozegrania meczu z Maddison Inglis została odrzucona. Tym samym pozostało jej wyjść na kort w prime time i zrobić swoje.



Wiceliderka rankingu WTA pokazała charakter i wielkie umiejętności. W niewiele ponad godzinę rozprawiła się z niżej notowaną rywalką, pewnie meldując się w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego w Melbourne. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:0, 6:3.



O której mecz z Rybakiną?



Polka już szykuje się do ćwierćfinałowego starcia z Kazaszką Jeleną Rybakiną. W pojedynku o półfinał zmierzą się rakiety rozstawione z numerem 2 i 5. Stawka jest bardzo wysoka i co ciekawe, mecz nie odbędzie się w sesji wieczornej. Tym razem Iga Światek zagra w środku australijskiego dnia, ponieważ jej ćwierćfinał zaplanowano na 1:30 czasu polskiego.



To ważna informacja dla polskich kibiców, którzy chcąc oglądać popisy naszej tenisistki. Będą musieli zarwać noc z 27 na 28 stycznia. Wierzymy, że będzie warto i to Iga Świątek zamelduje się w półfinale turnieju.

