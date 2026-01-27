Znamy dokładną godzinę meczu Świątek - Rybakina. Ważne wieści dla kibiców

Świątek (2. WTA) awansowała do ćwierćfinału Australian Open po pokonaniu reprezentantki gospodarzy Maddison Inglis (168. WTA) 6:0, 6:3. 24-latka do tej pory nie miała większych kłopotów z przechodzeniem kolejnych rund turnieju. Polka straciła zaledwie jednego seta w meczu trzeciej rundy przeciwko Annie Kalinskiej (33. WTA). W ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Rybakiną (5. WTA), która w poprzedniej rundzie rozprawiła się z Belgijką Elizą Mertens (21. WTA).

Poznaliśmy już dokładną porę meczu obu pań. Zmierzą się one na Rod Laver Arena w Melbourne o godzinie 1:30. Oznacza to, że kibice będą musieli poświęcić część nocy na zobaczenie tego spotkania.

Dla tenisistek będzie to dwunaste spotkanie. Minimalnie korzystny bilans ma tutaj Polka, która pokonała Kazaszkę sześć razy. Ostatnie oficjalne spotkanie padło jednak łupem Rybakiny, która pokonała Świątek 2:1 (3:6, 6:1, 6:0) podczas WTA Finals. Był to ostatni mecz Polki w ubiegłym sezonie.

Godzina meczu Świątek - Rybakina w Australian Open 2026

Mecz Iga Świątek - Elena Rybakina odbędzie się w nocy z wtorku na środę o godzinie 1:30. Relacja live i wynik na żywo z meczu Iga Świątek - Elena Rybakina na Polsatsport.pl.

JZ, Polsat Sport