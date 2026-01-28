Iga Świątek podsumowała Australian Open. Wystarczyło kilka zdań

Iga Świątek

Iga Świątek odpadła z tegorocznej edycji Australian Open. Polka po nieudanym ćwierćfinale wielkoszlemowej rywalizacji opublikowała post w swoich mediach społecznościowych, w którym podsumowała grę w Melbourne.

Dwie tenisistki podają sobie ręce na korcie po meczu.
fot. PAP
Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale Australian Open

W nocy z wtorku na środę Świątek wyszła na kort w Australii, by zmierzyć się z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale wielkoszlemowej imprezy. Polka nie była w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Kazaszka awansowała do półfinału zmagań, triumfując w dwóch setach 7:5, 6:1. 

 

Po odpadnięciu z rywalizacji Świątek opublikowała post w swoich mediach społecznościowych. 

 

"Dziękuję Melbourne! To była wielka przyjemność wrócić do Australii i nie mogę się doczekać naszego spotkania w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to nie jestem zadowolona z wyniku, ale idę przed siebie z kilkoma ważnymi lekcjami. Wiem, na czym się skupić i będę dalej pracować. Do zobaczenia wkrótce" - można przeczytać na Instagramie tenisistki. 

 

W rywalizacji o triumf w wielkoszlemowej imprezie pozostały: wcześniej wspomniana Rybakina, Jessica Pegula, Elina Switolina oraz największa rywalka Świątek - Aryna Sabalenka.

AA, Polsat Sport
