Fatalna informacja dla Igi Świątek! Aryna Sabalenka może się śmiać

W czwartek 29 stycznia na kort podczas Australian Open wyszły Aryna Sabalenka i Elina Switolina. Pochodząca z Mińska tenisistka pewnie wygrała mecz w dwóch setach, tym samym zapewniając sobie już czwarty z rzędu awans do finału wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej w Australii.

Takim dobrymi wynikiem w Melbourne nie może popisać się Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka odpadła na etapie ćwierćfinału, kiedy lepsza od niej okazała się Jelena Rybakina. Oczywiście zarówno porażka Raszynianki, jak i zwycięstwo Białorusinki miały wpływ na obecny wygląd rankingu WTA.

W zestawieniu "live" Sabalenka jeszcze bardziej powiększyła swoją przewagę i ma na swoim koncie 10990 punktów, natomiast Świątek zebrała ich do tej pory 7978. Dzieli je zatem aż 3012 "oczek". Jeżeli tenisistka z Mińska sięgnie po triumf w finale, to będzie mogła cieszyć się aż z 11690 punktów. To przewaga, która na pewno zapewni Sabalence fotel liderki na bardzo długi czas.

AA, Polsat Sport