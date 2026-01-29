Fatalna informacja dla Igi Świątek! Aryna Sabalenka może się śmiać

Iga Świątek

Aryna Sabalenka awansowała do finału tegorocznej edycji Australian Open. Tym samym Białorusinka jeszcze bardziej powiększyła swoją przewagę nad resztą tenisistek w rankingu WTA, w tym nad wiceliderką ogólnoświatowego zestawienia - Igą Świątek.

Aryna Sabalenka uśmiecha się na korcie, w tle zdjęcie Eliny Switoliny.
fot. AFP
Aryna Sabalenka umocniła się na pozycji liderki rankingu WTA

W czwartek 29 stycznia na kort podczas Australian Open wyszły Aryna Sabalenka i Elina Switolina. Pochodząca z Mińska tenisistka pewnie wygrała mecz w dwóch setach, tym samym zapewniając sobie już czwarty z rzędu awans do finału wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej w Australii.

 

Takim dobrymi wynikiem w Melbourne nie może popisać się Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka odpadła na etapie ćwierćfinału, kiedy lepsza od niej okazała się Jelena Rybakina. Oczywiście zarówno porażka Raszynianki, jak i zwycięstwo Białorusinki miały wpływ na obecny wygląd rankingu WTA.

 

W zestawieniu "live" Sabalenka jeszcze bardziej powiększyła swoją przewagę i ma na swoim koncie 10990 punktów, natomiast Świątek zebrała ich do tej pory 7978. Dzieli je zatem aż 3012 "oczek". Jeżeli tenisistka z Mińska sięgnie po triumf w finale, to będzie mogła cieszyć się aż z 11690 punktów. To przewaga, która na pewno zapewni Sabalence fotel liderki na bardzo długi czas.

AA, Polsat Sport
