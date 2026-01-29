Fatalna informacja dla Igi Świątek! Aryna Sabalenka może się śmiać
Aryna Sabalenka awansowała do finału tegorocznej edycji Australian Open. Tym samym Białorusinka jeszcze bardziej powiększyła swoją przewagę nad resztą tenisistek w rankingu WTA, w tym nad wiceliderką ogólnoświatowego zestawienia - Igą Świątek.
W czwartek 29 stycznia na kort podczas Australian Open wyszły Aryna Sabalenka i Elina Switolina. Pochodząca z Mińska tenisistka pewnie wygrała mecz w dwóch setach, tym samym zapewniając sobie już czwarty z rzędu awans do finału wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej w Australii.
Takim dobrymi wynikiem w Melbourne nie może popisać się Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka odpadła na etapie ćwierćfinału, kiedy lepsza od niej okazała się Jelena Rybakina. Oczywiście zarówno porażka Raszynianki, jak i zwycięstwo Białorusinki miały wpływ na obecny wygląd rankingu WTA.
W zestawieniu "live" Sabalenka jeszcze bardziej powiększyła swoją przewagę i ma na swoim koncie 10990 punktów, natomiast Świątek zebrała ich do tej pory 7978. Dzieli je zatem aż 3012 "oczek". Jeżeli tenisistka z Mińska sięgnie po triumf w finale, to będzie mogła cieszyć się aż z 11690 punktów. To przewaga, która na pewno zapewni Sabalence fotel liderki na bardzo długi czas.Przejdź na Polsatsport.pl