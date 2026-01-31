Rybakina wymownie skomentowała triumf nad Sabalenką. Świątek to się nie spodoba

Rybakina w pełni zasłużenie okazała się najlepsza na kortach w Melbourne, ponieważ ograła wiceliderkę oraz liderkę rankingu WTA. Najpierw Kazaszka okazała się lepsza od Świątek w ćwierćfinale, natomiast w finale pokonała Sabalenkę.

Pojedynek był pasjonujący i bardzo wyrównany. Rybakina wygrała pierwszego seta, ale uległa w drugim. W decydującej trzeciej partii znowu była górą. Co ciekawe, wszystkie odsłony kończyły się takim samym rezultatem 6:4 dla jednej bądź drugiej. Po meczu Rybakina nie ukrywała wzruszenia.

- Trudno mi teraz znaleźć słowa. Gratuluję ci Aryna świetnych wyników w ostatnich latach. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele takich finałów. Dziękuję mojemu teamowi, bez którego ten sukces nie byłoby to możliwe. Przeszliśmy wiele i cieszę się, że doszliśmy do takiego momentu. Mam nadzieję, że będziemy tylko silniejsi. Dziękuję też kibicom za stworzenie tak fantastycznej atmosfery. To była bitwa na korcie, a wasz doping jedynie mnie napędzał. Dziękuję bardzo fanom z Kazachstanu, bo słyszałam ich wsparcie. - przyznała. - Mam nadzieję, że następny rok będzie dla mnie lepszy - powiedziała Sabalenka.

Dla 26-letniej Rybakiny to drugi w karierze tytuł wielkoszlemowy. W 2022 roku wygrała Wimbledon.

