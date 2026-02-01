Kiedy gra Iga Świątek? Kiedy kolejny turniej z udziałem Polki? Znamy datę i miejsce!

Świątek liczyła z pewnością na lepszy wynik w Melbourne i na skompletowanie Wielkiego Szlema. To bowiem jedyny turniej tej rangi, którego Polka nie ma jeszcze w swojej kolekcji, po tym jak czterokrotnie zwyciężyła French Open oraz jednokrotnie US Open i Wimbledon. Na jej drodze stanęła Rybakina, która kolejny raz udowodniła, że potrafi zatrzymać "Maszynę z Raszyna".

Sezon dopiero jednak się rozkręca i przed 24-latką kolejne wyzwania. Już w dniach 8-14 lutego odbędzie się turniej WTA w Doha, w którym nie zabraknie Polki, co potwierdzili już organizatorzy.

Na liście startowej nie brakuje takich nazwisk jak Qinwen Zheng, Marketa Vondrousova, Elina Switolina, Emma Raducanu, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Madison Keys, Paula Badosa, Mirra Andriejewa, Coco Gauff i przede wszystkim Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka.

Turniej rangi 1000 w stolicy Kataru zapowiada się zatem pasjonująco. Świątek ma znakomite wspomnienia stamtąd, ponieważ wygrała tam trzykrotnie z rzędu w latach 2022-2024. W zeszłym roku najlepsza okazała się Amanda Anisimowa, natomiast Polka odpadła w półfinale z Jeleną Ostapenko.

Polsat Sport