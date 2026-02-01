Sensacyjny pomysł ws. zasad tenisa u kobiet! To byłaby rewolucja!

Temat rozgrywania pojedynków singlistek do trzech wygranych setów zamiast dwóch toczy się od dekad. Nie brakuje opinii, że kobiety chcąc być traktowane na równi z mężczyznami pod względem płacowym i prestiżu, muszą nawiązać do nich zasadami. Zwolenników jest sporo, a jednym z nich jest Tiley.

- Od jakiegoś czasu powtarzam, że moim zdaniem kobiety powinny grać do trzech wygranych setów. Powinniśmy przyjrzeć się ostatnim meczom: ćwierćfinałom, półfinałom i finałom i w tych rundach wprowadzić format do trzech wygranych setów. Jeśli zdecydujemy się na to rozwiązanie i uznamy je za słuszne, na pewno wdrożymy je w 2027 r. W przepisach nie ma nic, co by to uniemożliwiało, ale jeżeli to zrobimy, to po naprawdę szerokich konsultacjach z zawodniczkami - rzekł.

Jego wypowiedź odbiła się szerokim echem i jest nawiązywana do wydarzeń z połowy lat '90, kiedy organizatorzy Australian Open ogłosili, że turniej kobiet będzie rozgrywany wedle proponowanych zasad. Wówczas pomysł ten nie przypadł do gustu tenisistkom, a na czele "rebelii" stanęła legendarna Steffi Graf.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy gra Iga Świątek? Kiedy kolejny turniej z udziałem Polki? Znamy datę i miejsce!

Niewykluczone, że podobny scenariusz może mieć miejsce i teraz. Kompromis mówiący o rozgrywaniu pojedynków do trzech setów dopiero od fazy ćwierćfinałowej może nie wystarczyć. Czołowe tenisistki świata co chwila narzekają na napięty kalendarz i olbrzymie obciążenia fizyczne. Jedną z głównych zawodniczek, która porusza tę kwestię jest Świątek.

- Na pewno opuścimy kilka turniejów rangi 1000. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, więc nie wiem, jaki będzie efekt, ale uważam, że to konieczne - mówiła jakiś czas temu wiceliderka WTA.

Tegoroczną edycję Australian Open u kobiet wygrała Jelena Rybakina, która w finale pokonała Arynę Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4. Wcześniej reprezentantka Kazachstanu w ćwierćfinale wyeliminowała Świątek.

Polsat Sport