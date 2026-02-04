Niespodziewana decyzja Sabalenki! Iga Świątek nowym numerem jeden

Iga Świątek

Znakomite wieści dla Igi Świątek napłynęły jeszcze przed startem turnieju WTA w Doha. Z rywalizacji niespodziewanie wycofała się liderka światowego rankingu, Aryna Sabalenka. Oznacza to, że to właśnie Polka przystąpi do zmagań jako turniejowa "jedynka".

Organizatorzy turnieju WTA w Katarze oficjalnie potwierdzili, że Sabalenka nie pojawi się na kortach w Doha. Jako przyczynę tej decyzji sztab Białorusinki wskazał zmiany w harmonogramie jej startów. Warto przypomnieć, że w ubiegłą sobotę jej imponującą serię 11 zwycięstw z rzędu w 2026 roku przerwała porażka w finale Australian Open. W Melbourne, mimo prowadzenia 3:0 w decydującej partii, musiała ostatecznie uznać wyższość Jeleny Rybakiny.

 

Absencja najgroźniejszej rywalki to znakomita wiadomość dla Świątek. Raszynianka automatycznie stała się najwyżej rozstawioną zawodniczką w drabince głównej turnieju, co teoretycznie powinno ułatwić jej drogę do finału.

 

Oprócz wiceliderki rankingu, w Katarze zabraknie także innych zawodniczek ze światowej czołówki - Jessiki Peguli oraz Madison Keys. Choć Sabalenka triumfowała w Doha w 2020 roku, to kolejne lata należały do Polki, która wygrywała tu w sezonach 2022, 2023 oraz 2024. Dopiero w ubiegłej edycji dominację 24-latki przerwała Amanda Anisimowa.

 

Przerwa Białorusinki nie potrwa jednak długo. Liderka rankingu WTA planuje powrót do rywalizacji już tydzień później, podczas kolejnych zawodów rangi WTA w Dubaju. Zmagania na twardych kortach w Doha ruszają w niedzielę, 8 lutego, a finał zaplanowano na sobotę, 14 lutego.

