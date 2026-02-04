Świątek ze słowami wsparcia dla legendy! Co za gest

Iga Świątek przekazała wsparcie Lindsey Vonn. 41-letnia Amerykanka, mimo całkowitego zerwania więzadeł krzyżowych, wystartuje w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Nie od dziś wiadomo, że Iga Świątek jest fanką narciarstwa alpejskiego. Jej przyjaciółką jest bowiem jedna z najlepszych zawodniczek w historii tej dyscypliny - Mikaela Shiffrin.

 

Polka ma bliską relację również z inną Amerykanką - Lindsey Vonn. W przeszłości panie miały okazję się także spotkać.

 

Tym razem Świątek przekazała w swoich mediach społecznościowych wsparcie Vonn. Legendarna alpejka w piątek 30 stycznia doznała fatalnej kontuzji podczas zjazdu rozgrywanego w ramach Pucharu Świata.

 

Vonn została przetransportowana helikopterem z trasy w Crans Montanie. Diagnoza brzmiała okropnie - całkowite zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie.

 

Mimo to, Vonn nie zrezygnowała ze startu w zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. 41-latka pojedzie w specjalnym stabilizatorze.

 

Świątek dodała słowa otuchy Amerykance.

 

"Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą" - napisała polska tenisistka, oznaczając Vonn na Instagramie.

 

Vonn ma już w swojej kolekcji trzy medale igrzysk. W 2010 w Vancouver została mistrzynią olimpijską w zjeździe i dołożyła brąz w supergigancie. W 2018 w Pjongczangu Amerykanka stanęła na najniższym stopniu podium, znów w zjeździe.

