Tak Iga Świątek wyglądała kiedyś. Jak zmieniała się gwiazda tenisa? (ZDJĘCIA)

Iga Świątek

Iga Świątek to jedna z największych gwiazd tenisa. Jak była liderka rankingu WTA zmieniała się na przestrzeni lat? Jak Świątek wyglądała kiedyś?

Świątek to nie tylko gwiazda tenisa, ale też mediów społecznościowych. Dość powiedzieć, że polską tenisistkę na portalu Instagram obserwuje 2,3 miliona użytkowników tego serwisu społecznościowego.

 

Jedno z najstarszych zdjęć Świątek pochodzi z archiwum Polsatu Sport. W 2015 roku przyszła liderka rankingu WTA udzieliła wywiadu przed naszymi kamerami.

 

– Nazywam się Iga Świątek, mam czternaście lat i trenuję w warszawskim klubie tenisowym Mera. Moim trenerem jest Michał Kaznowski. Gram od ośmiu lat – przedstawiła się wówczas młoda zawodniczka.

Świątek kiedyś i dziś. Tak zmieniała się gwiazda tenisa:

