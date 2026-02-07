Wyciekło nagranie! Wielka gwiazda spotkała się ze Świątek

Krystian NatońskiIga Świątek

Iga Świątek szykuje się do turnieju WTA w Doha. Polka przystąpi do niego rozstawiona z numerem jeden pod nieobecność Aryny Sabalenki. Wiceliderka rankingu WTA chce jak najlepiej przygotować się do zmagań, czego dowodem wspólny trening z Amandą Anisimovą.

Tenisistka Iga Świątek w stroju sportowym trzyma rakietę tenisową.
fot. PAP
Iga Świątek przygotowuje się do rywalizacji w turnieju w Doha

Świątek ma za sobą nie do końca udany turniej Australian Open, na którym odpadła w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną. Na pocieszenie warto podkreślić, że Kazaszka w finale okazała się lepsza od Sabalenki i sięgnęła po wielkoszlemowe zwycięstwo.

 

Turniej w Doha też ma dużą rangę, bo do zgarnięcia jest aż tysiąc punktów rankingowych. Świątek ma zatem szansę zbliżyć się do Sabalenki, tym bardziej że w Katarze radziła sobie dotychczas znakomicie. Wygrała tam trzykrotnie z rzędu w latach 2022-2024. W poprzednim roku odpadła w półfinale z Jeleną Ostapenko, a najlepsza okazała się Anisimova.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka zaskoczyła wszystkich! Świątek nowym numerem jeden

 

I to właśnie Amerykanka była niedawno sparingpartnerką Świątek. Nagranie ze wspólnego treningu krąży po sieci. Dla obu tenisistek to z pewnością wartość dodana w kontekście przygotowań do turnieju. Jak widać, Polka na poważnie podchodzi do rywalizacji w Doha, gdzie zamierza sięgnąć po zwycięstwo.

 

Anisimova w poprzednim sezonie potrafiła dojść do finału Wimbledonu oraz US Open. W tym pierwszym przegrała ze Świątek. Ten rok zaczęła na trzecim miejscu w rankingu WTA.

