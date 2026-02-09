Iga Świątek - Janice Tjen. Kiedy jest mecz? O której godzinie WTA Doha?

Iga Świątek

Iga Świątek - Janice Tjen to mecz drugiej rundy WTA Doha. Kiedy jest mecz Świątek - Tjen? O której godzinie?

Iga Świątek w białej koszulce tenisowej i różowej czapce z daszkiem, patrząca w bok.
fot. PAP
Iga Świątek gotowa do walki w WTA Doha

Polka, która pod nieobecność Aryny Sabalenki jest rozstawiona z numerem "1", miała "wolny los" w pierwszej rundzie. Dla Świątek będzie to pierwszy występ od Australian Open, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Tam zatrzymała ją późniejsza triumfatorka Jelena Rybakina.

 

Z kolei Tjen zmierzyła się w pierwszej rundzie z Beatriz Haddad Maia. Indonezyjka poradziła sobie zaskakująco łatwo. Straciła zaledwie jednego gema i wygrała mecz w 54 minuty.

 

Będzie to pierwsze starcie Świątek z Tjen.

Kiedy jest mecz Świątek - Tjen? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze daty oraz godziny meczu Świątek - Tjen. Kiedy to zrobią, informacja pojawi się w tekście.

SKOKI
