Świątek szykuje się do startu, a tu WTA ogłasza. Teraz wszystko już jasne

Jakub ŻelepieńIga Świątek

Iga Świątek jest w Katarze i szykuje się do startu w turnieju rangi 1000 w stolicy tego kraju, Dosze. Tymczasem, jak co poniedziałek, opublikowana została aktualizacja rankingu WTA. Jak teraz wygląda zestawienie?

Dwie kobiety w strojach sportowych siedzą na podłodze, rozmawiając.
fot. AFP
Jak wygląda ranking WTA po ostatniej aktualizacji?

Turniej w Dosze co roku przyciąga najlepsze tenisistki świata, ale tym razem część z nich postanowiła zrezygnować z występu. Wśród nich znalazły się Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Madison Keys i Naomi Osaka. Świątek wybrała inaczej - zagra w Katarze. Będzie dzięki temu turniejową jedynką.

 

W pierwszej rundzie Polka ma wolny los. Do rywalizacji dołączy więc od 1/16 finału.


Tymczasem właśnie poznaliśmy najnowsze notowanie rankingu WTA. I wszystko jest już jasne. Świątek pozostała wiceliderką zestawienia ze stratą do Aryny Sabalenki wynoszącą 3012 punktów. Raszynianka musi odpierać ataki trzeciej Jeleny Rybakiny, którą dzieli zaledwie 455 "oczek".


Co słychać u innych Polek? Sprawdźmy.


Magda Linette spadła z 39. na 47. miejsce. Awans z 60. na 59. pozycję zaliczyła z kolei Magdalena Fręch. W górę przesunęły się również Linda Klimovicova (129. miejsce) i Maja Chwalińska (134. miejsce). Katarzyna Kawa zachowała 136. lokatę.

