Świątek - Tjen. Wynik meczu. Kto wygrał?
Iga Świątek - Janice Tjen to mecz w ramach turnieju WTA w Doha. Kto wygrał mecz Świątek - Tjen? Jaki był wynik meczu Świątek - Tjen?
Świątek - Tjen. Wynik meczu. Kto wygrał? Mecz Świątek
We wtorek Świątek wraca do gry. W meczu drugiej rundy turnieju WTA w Doha najlepsza polska tenisistka zmierzy się z Janice Tjen z Indonezji.
ZOBACZ TAKŻE: Trudna sytuacja Hurkacza
To będzie pierwsza konfrontacja sześciokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych z 46. obecnie na świecie i młodszą o rok Tjen.
Świątek wygrała turniej w Dausze w latach 2022-24. W tegorocznej imprezie jest rozstawiona z jedynką.
Świątek - Tjen. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Świątek - Tjen poznamy we wtorek 10 lutego. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Tjen w Doha, poinformujemy tuż po zakończneiu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczu