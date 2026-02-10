We wtorek Świątek wraca do gry. W meczu drugiej rundy turnieju WTA w Doha najlepsza polska tenisistka zmierzy się z Janice Tjen z Indonezji.

To będzie pierwsza konfrontacja sześciokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych z 46. obecnie na świecie i młodszą o rok Tjen.

Świątek wygrała turniej w Dausze w latach 2022-24. W tegorocznej imprezie jest rozstawiona z jedynką.

Świątek - Tjen. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Tjen poznamy we wtorek 10 lutego. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Tjen w Doha, poinformujemy tuż po zakończneiu spotkania.

