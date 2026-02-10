Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Dausze. Polska tenisistka wygrała z Indonezyjką Janice Tjen 6:0, 6:3. Jej kolejną rywalką będzie reprezentująca Australię Daria Kasatkina.

Spotkanie trwało 69 minut. Po pierwszym secie, niemal bezbłędnym w wykonaniu Świątek, nieco więcej działo się w drugim. Od stanu 3:3 Polka podkręciła jednak tempo i bez większych problemów wygrała spotkanie.

Świątek w Katarze jest najwyżej rozstawiona, bo z udziału zrezygnowała liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka. Polka wygrywała ten turniej w latach 2022-2024. Poprzednią edycję zakończyła na półfinale. Z Kasatkiną ma bilans 6-1.

Wcześniej we wtorek Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Ann Li 3:6, 4:6. W poniedziałek natomiast w drugiej rundzie odpadła Magda Linette, która przegrała z rozstawioną z numerem piątym Rosjanką Mirrą Andriejewą 6:7 (0-7), 1:6.

