WTA w Doha: Iga Świątek - Daria Kasatkina. Relacja live i wynik na żywo online

Iga Świątek

Iga Świątek - Daria Kasatkina to mecz trzeciej rundy WTA w Doha. Relacja live i wynik na żywo z meczu Świątek - Kasatkina na Polsatsport.pl.

Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Dausze. Polska tenisistka wygrała z Indonezyjką Janice Tjen 6:0, 6:3. Jej kolejną rywalką będzie reprezentująca Australię Daria Kasatkina.

 

Spotkanie trwało 69 minut. Po pierwszym secie, niemal bezbłędnym w wykonaniu Świątek, nieco więcej działo się w drugim. Od stanu 3:3 Polka podkręciła jednak tempo i bez większych problemów wygrała spotkanie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek - Daria Kasatkina. Kiedy jest mecz? O której godzinie WTA Doha?

 

Świątek w Katarze jest najwyżej rozstawiona, bo z udziału zrezygnowała liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka. Polka wygrywała ten turniej w latach 2022-2024. Poprzednią edycję zakończyła na półfinale. Z Kasatkiną ma bilans 6-1.

 

Wcześniej we wtorek Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Ann Li 3:6, 4:6. W poniedziałek natomiast w drugiej rundzie odpadła Magda Linette, która przegrała z rozstawioną z numerem piątym Rosjanką Mirrą Andriejewą 6:7 (0-7), 1:6.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu Świątek - Kasatkina na Polsatsport.pl.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
WTA Doha: Świątek vs Daria Kasatkina. Iga wygra?
DARIA KASATKINAIGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W DOHA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 