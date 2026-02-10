Polka, która pod nieobecność Aryny Sabalenki jest rozstawiona z numerem "1", miała "wolny los" w pierwszej rundzie. W kolejnej fazie rozgrywek pokonała reprezentantkę Indonezji Janice Tjen 6:0, 6:3. To zwycięstwo otworzyło jej drogę do pojedynku z Kasatkiną.

Reprezentantka Australii wyeliminowała wcześniej Japonkę Moyukę Uchijimę (4:6, 6:3, 6:0), a następnie Belgijkę Elise Mertens (6:4, 6:0).

Obie tenisistki mierzyły się ze sobą już siedmiokrotnie. Co ciekawe, aż sześć razy górą była Świątek. Jedyną porażkę z tą rywalką poniosła w 2021 roku podczas turnieju WTA w Eastbourne.

Świątek - Kasatkina. Kiedy mecz? O której godzinie WTA Doha?

Kiedy odbędzie się mecz Świątek - Kasatkina? To pytanie zadają sobie wszyscy fani tenisa. Na razie nie znamy jeszcze dokładnej daty ani godziny spotkania trzeciej rundy turnieju WTA w Doha. Gdy tylko termin starcia zostanie ogłoszony, zaktualizujemy tekst i podamy te informacje.

ŁO, Polsat Sport